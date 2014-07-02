Муниципальные подметальные машины
Подметально-уборочные машины мы проектировали в сотрудничестве со специалистами из сферы коммунального хозяйства – ведь они точно знают, что нужно им на практике. А у нас есть технологии, способные удовлетворить все запросы: и к производительности, и к надежности, и к комфорту и безопасности. Убедитесь в этом сами!»
Высочайший стандарт подметания
Машины для любых задач
Как поставщик полного спектра решений в области коммунальной подметально-уборочной техники, мы предлагаем машины для любых задач: от компактных шарнирно-сочлененных подметальных машин, обеспечивающих высокую маневренность и эффективность на городских улицах, до мощных 3,5-тонных моделей с полным приводом, способных выполнять уборку в сложных эксплуатационных условиях в течение всего года. Независимо от того, идет ли речь об узких улочках или магистральных дорогах и площадях, в нашем ассортименте есть подходящая техника для любых условий эксплуатации.
Вдохновляющие технологии
Наши вакуумные подметальные машины оснащены высокоэффективными щеточными системами, имеют минимальный уровень износа, большие баки для чистой воды и систему рециркуляции воды, что обеспечивает длительные рабочие циклы. Благодаря интуитивной системе управления, мощным двигателям и образцовым экологическим показателям, эти машины обеспечивают надежную и эффективную работу на самом высоком уровне.
Непревзойденный комфорт
Просторные кабины не только повышают комфорт оператора, но и обеспечивают обзор на 360° для лучшей видимости ключевых объектов и повышения безопасности. Сертифицированные по стандарту ROPS, наши кабины создают оптимальные условия труда благодаря эффективным системам вентиляции и наличию кондиционирования воздуха, которое может быть доступно как стандартная или опциональная функция для любого времени года.
подметально-уборочная машина MC 250
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ НА БОРТУ
Наш MC 250 демонстрирует лучшие показатели производительности подметания, комфорта и защиты окружающей среды.
MC 250 - максимальная производительность, комфорт и забота об окружающей среде в одном решении.
Если вы ищете высокую производительность, удобство в управлении и экологическую ответственность, новая подметально-уборочная машина MC 250 - именно то, что вам нужно. Эта компактная и чрезвычайно прочная модель оснащена мощным приводом, который соответствует самым строгим экологическим стандартам, обеспечивая эффективную работу без ущерба для окружающей среды.
Интуитивно понятная система управления обеспечивает полный контроль с первых минут. Просторная, хорошо организованная кабина с удобным эргономичным сиденьем создает комфортные условия для работы в течение всего года.
Благодаря максимальной скорости до 60 км/ч, гидропневматической подвеске и легкому доступу к сервисным компонентам, машина позволяет выполнять работу быстрее, эффективнее и с меньшими усилиями, чем когда-либо прежде.Детальнее
