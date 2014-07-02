Муниципальные подметальные машины

MC 250 - максимальная производительность, комфорт и забота об окружающей среде в одном решении.

Если вы ищете высокую производительность, удобство в управлении и экологическую ответственность, новая подметально-уборочная машина MC 250 - именно то, что вам нужно. Эта компактная и чрезвычайно прочная модель оснащена мощным приводом, который соответствует самым строгим экологическим стандартам, обеспечивая эффективную работу без ущерба для окружающей среды.

Интуитивно понятная система управления обеспечивает полный контроль с первых минут. Просторная, хорошо организованная кабина с удобным эргономичным сиденьем создает комфортные условия для работы в течение всего года.

Благодаря максимальной скорости до 60 км/ч, гидропневматической подвеске и легкому доступу к сервисным компонентам, машина позволяет выполнять работу быстрее, эффективнее и с меньшими усилиями, чем когда-либо прежде.