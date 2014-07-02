Муниципальные подметальные машины

Подметально-уборочные машины мы проектировали в сотрудничестве со специалистами из сферы коммунального хозяйства – ведь они точно знают, что нужно им на практике. А у нас есть технологии, способные удовлетворить все запросы: и к производительности, и к надежности, и к комфорту и безопасности. Убедитесь в этом сами!»

Высочайший стандарт подметания

Машины для любых задач

Как поставщик полного спектра решений в области коммунальной подметально-уборочной техники, мы предлагаем машины для любых задач: от компактных шарнирно-сочлененных подметальных машин, обеспечивающих высокую маневренность и эффективность на городских улицах, до мощных 3,5-тонных моделей с полным приводом, способных выполнять уборку в сложных эксплуатационных условиях в течение всего года. Независимо от того, идет ли речь об узких улочках или магистральных дорогах и площадях, в нашем ассортименте есть подходящая техника для любых условий эксплуатации.

Karcher MIC 26

Вдохновляющие технологии

Наши вакуумные подметальные машины оснащены высокоэффективными щеточными системами, имеют минимальный уровень износа, большие баки для чистой воды и систему рециркуляции воды, что обеспечивает длительные рабочие циклы. Благодаря интуитивной системе управления, мощным двигателям и образцовым экологическим показателям, эти машины обеспечивают надежную и эффективную работу на самом высоком уровне.

Karcher MC 250

Непревзойденный комфорт

Просторные кабины не только повышают комфорт оператора, но и обеспечивают обзор на 360° для лучшей видимости ключевых объектов и повышения безопасности. Сертифицированные по стандарту ROPS, наши кабины создают оптимальные условия труда благодаря эффективным системам вентиляции и наличию кондиционирования воздуха, которое может быть доступно как стандартная или опциональная функция для любого времени года.

Karcher MC 130

подметально-уборочная машина MC 250

ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ НА БОРТУ

Наш MC 250 демонстрирует лучшие показатели производительности подметания, комфорта и защиты окружающей среды.

MC 250

MC 250 - максимальная производительность, комфорт и забота об окружающей среде в одном решении.

Если вы ищете высокую производительность, удобство в управлении и экологическую ответственность, новая подметально-уборочная машина MC 250 - именно то, что вам нужно. Эта компактная и чрезвычайно прочная модель оснащена мощным приводом, который соответствует самым строгим экологическим стандартам, обеспечивая эффективную работу без ущерба для окружающей среды.

Интуитивно понятная система управления обеспечивает полный контроль с первых минут. Просторная, хорошо организованная кабина с удобным эргономичным сиденьем создает комфортные условия для работы в течение всего года.

Благодаря максимальной скорости до 60 км/ч, гидропневматической подвеске и легкому доступу к сервисным компонентам, машина позволяет выполнять работу быстрее, эффективнее и с меньшими усилиями, чем когда-либо прежде.

Контакты

Мы всегда готовы помочь с выбором оборудования и предоставить профессиональную консультацию.
Обращайтесь к нашему менеджеру для детальной информации.

 

Руководитель депортамента муниципальной техники

+380 (67) 232-84-25

Andrii.Cherednikov@karcher.com

