АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ HD SUPER CLASS

Фокус на высокой эффективности и производительности.

Лучшие в этой продуктовой категории! Данная линейка аппаратов высокого давления без подогрева воды используется там, где требуется максимальная бескомпромиссная производительность. Благодаря своей прочной и долговечной конструкции они идеально подходят для удаления даже самых стойких загрязнений. Аппараты часто используются в сельском хозяйстве, на строительных площадках, в промышленности, в коммунальном хозяйстве, т.е. везде, где требуется максимальная производительность. Давление, объем потока воды и оснащение аппаратов линейки Super Class идеально сочетаются друг с другом для эффективного удаления стойких загрязнений.

0 продукт(а/ов)

HD SUPER CLASS: СОЗДАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class – настоящие супергерои в области удаления стойких загрязнений.

Эргономичные и новаторские аппараты гарантируют инновационный функционал, высокое качество, бескомпромиссную эффективность и превосходное удобство эксплуатации.

icon_arrow

Высокая эргономичность

Отличная эргономичность для ежедневного использования: аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class сочетают в себе много инновационных решений, которые облегчают работу и делают процесс очистки еще более эффективным.

Аппараты оснащены эргономичным пистолетом EASY!Force Advanced, поворотной струйной трубкой 1050 мм и регулятором Servo Control. Принадлежности удобно и практично хранить благодаря наличию многочисленных держателей и отсеков.

Высокая эргономичность HD Super Class

Топовая модель в линейке

Только самые качественные материалы, из которых изготовлены аппараты, могут отвечать самым высоким требованиям клиентов. Именно поэтому аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class оснащены поршнями с керамическим покрытием, латунной головкой цилиндра, а также двигателями с водяным и воздушным охлаждением. Новый шланг Ultra Guard также устанавливает высокие стандарты устойчивости к внешним воздействиям. Кроме того, была повышена эффективность насоса по сравнению с предыдущей моделью, благодаря чему достигается увеличение давления на форсунке до 15%.

HD Super Class – топовые модели аппаратов высокого давления

Высочайшая мобильность

Аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class впечатляют своей чрезвычайно компактной конструкцией и вертикальной концепцией. Благодаря встроенным ручкам аппарат можно легко и практично транспортировать или загружать с помощью крана и, следовательно, использовать везде. Кроме того, автоматический барабан для шланга сокращает время подготовки к работе более чем на 50%. Для обеспечения максимального удобства на самом аппарате предусмотрены многочисленные варианты для хранения принадлежностей (отсеки, держатели).

Высочайшая мобильность HD Super Class

Простота использования

Аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class являются самыми мощными в этой продуктовой категории, при этом, они очень просты в обслуживании. Инновационные и столь же долговечные аппараты обеспечивают максимальное удобство эксплуатации. На практике они впечатляют оптимальной эргономичностью, простотой использования, а также такими удобными компонентами, как индикатор уровня масла, большим и легкодоступным фильтром для очистки воды, насосом с поворотным креплением и модульной конструкцией.

Простота использования HD Super Class

Инновации на высшем уровне

Новые аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class отличаются большим количеством интегрированных инновационных решений. Новая грязевая фреза Vibrasoft снижает уровень вибрации и шума в процессе работы на 30%. Автоматический барабан с 20-метровым шлангом высокого давления существенно облегчает и ускоряет процесс очистки. При этом, его можно использовать при работе с высоким давлением даже под углом до 45°.

Встроенные инновационные решения

Прочность и надежность

Прочность и надежность используемого оборудования играют важную роль в сфере очистки. Аппараты высокого давления от Керхер изготовлены из высококачественных материалов, и следовательно, легко выдерживают самые суровые условия эксплуатации. Аппараты отличаются длительным сроком службы, высокой надежностью основных компонентов, простотой обслуживания, а также высокой эффективностью.

Прочность и надежность Kärcher HD Super Class

АППАРАТЫ CLASSIC: ДАЖЕ СТОЙКАЯ ГРЯЗЬ НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ

Машины суперкласса серии Classic - это настоящие универсалы.

Прочные и надежные, они сочетают в себе лучшее в одной машине. Доступный по цене, но в то же время мощный аппарат высокого давления с высокими стандартами качества Kärcher.

icon_arrow

Высочайшее качество, долговечность и надежность

Новые аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class Classic предназначены для работы даже в самых тяжелых условиях. Для этого при их разработке использовались высококачественные материалы. Кроме того, была создана чрезвычайно долговечная конструкция с надежным насосом кривошипно-шатунного типа, новым пистолетом Classic и прочной стальной рамой.

Аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class Classic также чрезвычайно просты в обслуживании и эксплуатации. Это означает, что аппараты готовы к работе, когда бы они ни понадобились.

Высочайшее качество, долговечность и надежность Kärcher Super Class Classic

Высокая производительность и удобство эксплуатации

Новые аппараты высокого давления линейки Super Class Classic обеспечивают достаточную мощность для любых задач по очистке. Рабочее давление до 250 бар и расход воды до 1700 л/ч не оставляют шансов даже самым стойким загрязнениям. Кроме того, эти аппараты просты и практичны в использовании благодаря интуитивно понятным и легкодоступным элементам управления.

Высокая производительность и удобство эксплуатации Kärcher Super Class Classic

Превосходная эффективность

Новая линейка Super Class Classic включает чрезвычайно долговечные и надежные аппараты, ориентированы на основные потребности пользователя, которые возникают в процессе уборки. Вы получаете выгоду от хорошего соотношения цены, высокого качества компонентов и максимальной производительности оборудования Керхер.

Превосходная эффективность Kärcher Super Class Classic

Профессионалы оценят

Новые аппараты высокого давления линейки Super Class Classic изготовлены из высококачественных материалов, и следовательно, выдерживают даже самые суровые условия эксплуатации. Даже в сложных условиях работы они обеспечивают длительный срок службы и чрезвычайно просты в обслуживании.

Длительный срок службы Kärcher Super Class Classic

Две линейки аппаратов для удовлетворения различных требований клиентов

Аппараты высокого давления без подогрева воды продуктовой категории Super Class представлены в 2 линейках. Аппараты линейки Super Class Classic имеют чрезвычайно прочную конструкцию, эффективно работают и просты в эксплуатации. Аппараты линейки Super Class впечатляют превосходными эргономическими свойствами, максимальным удобством в эксплуатации, высокой производительностью и высочайшим качеством. Выбор за Вами!

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2025 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.