АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ HD SUPER CLASS

Высокая эргономичность

Отличная эргономичность для ежедневного использования: аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class сочетают в себе много инновационных решений, которые облегчают работу и делают процесс очистки еще более эффективным.

Аппараты оснащены эргономичным пистолетом EASY!Force Advanced, поворотной струйной трубкой 1050 мм и регулятором Servo Control. Принадлежности удобно и практично хранить благодаря наличию многочисленных держателей и отсеков.