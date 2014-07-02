АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ HD SUPER CLASS
Фокус на высокой эффективности и производительности.
Лучшие в этой продуктовой категории! Данная линейка аппаратов высокого давления без подогрева воды используется там, где требуется максимальная бескомпромиссная производительность. Благодаря своей прочной и долговечной конструкции они идеально подходят для удаления даже самых стойких загрязнений. Аппараты часто используются в сельском хозяйстве, на строительных площадках, в промышленности, в коммунальном хозяйстве, т.е. везде, где требуется максимальная производительность. Давление, объем потока воды и оснащение аппаратов линейки Super Class идеально сочетаются друг с другом для эффективного удаления стойких загрязнений.
HD SUPER CLASS: СОЗДАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class – настоящие супергерои в области удаления стойких загрязнений.
Эргономичные и новаторские аппараты гарантируют инновационный функционал, высокое качество, бескомпромиссную эффективность и превосходное удобство эксплуатации.
Высокая эргономичность
Отличная эргономичность для ежедневного использования: аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class сочетают в себе много инновационных решений, которые облегчают работу и делают процесс очистки еще более эффективным.
Аппараты оснащены эргономичным пистолетом EASY!Force Advanced, поворотной струйной трубкой 1050 мм и регулятором Servo Control. Принадлежности удобно и практично хранить благодаря наличию многочисленных держателей и отсеков.
Топовая модель в линейке
Только самые качественные материалы, из которых изготовлены аппараты, могут отвечать самым высоким требованиям клиентов. Именно поэтому аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class оснащены поршнями с керамическим покрытием, латунной головкой цилиндра, а также двигателями с водяным и воздушным охлаждением. Новый шланг Ultra Guard также устанавливает высокие стандарты устойчивости к внешним воздействиям. Кроме того, была повышена эффективность насоса по сравнению с предыдущей моделью, благодаря чему достигается увеличение давления на форсунке до 15%.
Высочайшая мобильность
Аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class впечатляют своей чрезвычайно компактной конструкцией и вертикальной концепцией. Благодаря встроенным ручкам аппарат можно легко и практично транспортировать или загружать с помощью крана и, следовательно, использовать везде. Кроме того, автоматический барабан для шланга сокращает время подготовки к работе более чем на 50%. Для обеспечения максимального удобства на самом аппарате предусмотрены многочисленные варианты для хранения принадлежностей (отсеки, держатели).
Простота использования
Аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class являются самыми мощными в этой продуктовой категории, при этом, они очень просты в обслуживании. Инновационные и столь же долговечные аппараты обеспечивают максимальное удобство эксплуатации. На практике они впечатляют оптимальной эргономичностью, простотой использования, а также такими удобными компонентами, как индикатор уровня масла, большим и легкодоступным фильтром для очистки воды, насосом с поворотным креплением и модульной конструкцией.
Инновации на высшем уровне
Новые аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class отличаются большим количеством интегрированных инновационных решений. Новая грязевая фреза Vibrasoft снижает уровень вибрации и шума в процессе работы на 30%. Автоматический барабан с 20-метровым шлангом высокого давления существенно облегчает и ускоряет процесс очистки. При этом, его можно использовать при работе с высоким давлением даже под углом до 45°.
Прочность и надежность
Прочность и надежность используемого оборудования играют важную роль в сфере очистки. Аппараты высокого давления от Керхер изготовлены из высококачественных материалов, и следовательно, легко выдерживают самые суровые условия эксплуатации. Аппараты отличаются длительным сроком службы, высокой надежностью основных компонентов, простотой обслуживания, а также высокой эффективностью.
АППАРАТЫ CLASSIC: ДАЖЕ СТОЙКАЯ ГРЯЗЬ НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ
Машины суперкласса серии Classic - это настоящие универсалы.
Прочные и надежные, они сочетают в себе лучшее в одной машине. Доступный по цене, но в то же время мощный аппарат высокого давления с высокими стандартами качества Kärcher.
Высочайшее качество, долговечность и надежность
Новые аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class Classic предназначены для работы даже в самых тяжелых условиях. Для этого при их разработке использовались высококачественные материалы. Кроме того, была создана чрезвычайно долговечная конструкция с надежным насосом кривошипно-шатунного типа, новым пистолетом Classic и прочной стальной рамой.
Аппараты высокого давления без подогрева воды линейки Super Class Classic также чрезвычайно просты в обслуживании и эксплуатации. Это означает, что аппараты готовы к работе, когда бы они ни понадобились.
Высокая производительность и удобство эксплуатации
Новые аппараты высокого давления линейки Super Class Classic обеспечивают достаточную мощность для любых задач по очистке. Рабочее давление до 250 бар и расход воды до 1700 л/ч не оставляют шансов даже самым стойким загрязнениям. Кроме того, эти аппараты просты и практичны в использовании благодаря интуитивно понятным и легкодоступным элементам управления.
Превосходная эффективность
Новая линейка Super Class Classic включает чрезвычайно долговечные и надежные аппараты, ориентированы на основные потребности пользователя, которые возникают в процессе уборки. Вы получаете выгоду от хорошего соотношения цены, высокого качества компонентов и максимальной производительности оборудования Керхер.
Профессионалы оценят
Новые аппараты высокого давления линейки Super Class Classic изготовлены из высококачественных материалов, и следовательно, выдерживают даже самые суровые условия эксплуатации. Даже в сложных условиях работы они обеспечивают длительный срок службы и чрезвычайно просты в обслуживании.
Две линейки аппаратов для удовлетворения различных требований клиентов
Аппараты высокого давления без подогрева воды продуктовой категории Super Class представлены в 2 линейках. Аппараты линейки Super Class Classic имеют чрезвычайно прочную конструкцию, эффективно работают и просты в эксплуатации. Аппараты линейки Super Class впечатляют превосходными эргономическими свойствами, максимальным удобством в эксплуатации, высокой производительностью и высочайшим качеством. Выбор за Вами!