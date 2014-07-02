Аппараты высокого давления с подогревом воды
При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.
Супер класс
На автокомбинатах, стройплощадках или сельскохозяйственных предприятиях: мобильные аппараты экстракласса обладают высочайшими параметрами производительности, сопоставимыми с параметрами стационарных установок высокого давления.
Средний класс
Для автосалонов, строительных компаний, предприятий сельского и коммунального хозяйства: аппараты среднего класса, сочетающие инновационные технические решения с максимальным удобством управления, выдерживают самые сложные условия эксплуатации.
Компакт класс
Очистка транспортных средств. Мойка двигателей. Удаление грязи с наружных лестниц. С высоким давлением горячей воды до 180 бар и 900 л/ч. Это новый компактный класс.
Вертикальные аппараты
Эти мощные и надежные аппараты отличаются высочайшей мобильностью и удобством транспортировки, благодаря чему они являются превосходным экономичным решением для небольших предприятий и авторемонтных мастерских, а также для клининговых компаний.
Специальные аппараты
На объектах, не допускающих выброса дымовых газов, – в больницах, бассейнах, на фабриках-кухнях и т. д. – находят применение специальные аппараты высокого давления с электрическими водонагревателями.
Двигатель внутреннего сгорания
Аппараты высокого давления, приводимые в действие двигателями внутреннего сгорания (в т. ч. способными работать на дизельном биотопливе), обеспечивают выполнение уборочных работ в любых местах, не позволяющих подключиться к электросети.
HDS Трейлер
Аппараты высокого давления с подогревом воды, смонтированные на автомобильном прицепе, гарантируют превосходную мобильность и максимальное удобство выполнения работ. Эти надежные и экономичные аппараты идеально удовлетворяют требованиям строительных компаний, коммунальных и промышленных предприятий. 500-литровый бак для воды обеспечивает длительную (до 30 мин) работу с максимальной производительностью. 100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу.
Популярные запросы на сайте
авт без подогрева воды, поломойка робот, пылесос сухая и влажная уборка, аккумуляторный пылесос строительный, подметально всасывающие машины