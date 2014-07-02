Аппараты высокого давления с подогревом воды

При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.

Kärcher Супер класс

Супер класс

На автокомбинатах, стройплощадках или сельскохозяйственных предприятиях: мобильные аппараты экстракласса обладают высочайшими параметрами производительности, сопоставимыми с параметрами стационарных установок высокого давления.

Перейти к продукту
Kärcher Средний класс

Средний класс

Для автосалонов, строительных компаний, предприятий сельского и коммунального хозяйства: аппараты среднего класса, сочетающие инновационные технические решения с максимальным удобством управления, выдерживают самые сложные условия эксплуатации.

Перейти к продукту
Kärcher Компакт класс

Компакт класс

Очистка транспортных средств. Мойка двигателей. Удаление грязи с наружных лестниц. С высоким давлением горячей воды до 180 бар и 900 л/ч. Это новый компактный класс.

Перейти к продукту
Kärcher Вертикальные аппараты

Вертикальные аппараты

Эти мощные и надежные аппараты отличаются высочайшей мобильностью и удобством транспортировки, благодаря чему они являются превосходным экономичным решением для небольших предприятий и авторемонтных мастерских, а также для клининговых компаний.

Перейти к продукту
Kärcher Специальные аппараты

Специальные аппараты

На объектах, не допускающих выброса дымовых газов, – в больницах, бассейнах, на фабриках-кухнях и т. д. – находят применение специальные аппараты высокого давления с электрическими водонагревателями.

Перейти к продукту
Kärcher Двигатель внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания

Аппараты высокого давления, приводимые в действие двигателями внутреннего сгорания (в т. ч. способными работать на дизельном биотопливе), обеспечивают выполнение уборочных работ в любых местах, не позволяющих подключиться к электросети.

Перейти к продукту
Kärcher HDS Трейлер

HDS Трейлер

Аппараты высокого давления с подогревом воды, смонтированные на автомобильном прицепе, гарантируют превосходную мобильность и максимальное удобство выполнения работ. Эти надежные и экономичные аппараты идеально удовлетворяют требованиям строительных компаний, коммунальных и промышленных предприятий. 500-литровый бак для воды обеспечивает длительную (до 30 мин) работу с максимальной производительностью. 100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу.

Перейти к продукту

Популярные запросы на сайте

авт без подогрева воды, поломойка робот, пылесос сухая и влажная уборка, аккумуляторный пылесос строительный, подметально всасывающие машины

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2025 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.