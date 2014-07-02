Аппараты высокого давления с подогревом воды MIDDLE CLASS
Middle Class – сила горячей воды для сложных задач!
Уборка на строительных площадках и в сельском хозяйстве — это сложная задача, требующая надежного оборудования. Наши аппараты высокого давления с подогревом воды Middle Class разработаны специально для таких условий. В зависимости от потребностей они могут поставляться либо с премиальными аксессуарами и эргономичной системой управления, либо с акцентом на простоту эксплуатации и усиленную конструкцию. В любом случае, эти аппараты обеспечивают высокую производительность и надежность, работая с давлением до 210 бар и расходом воды до 1000 л/ч. Это новое поколение аппаратов среднего класса, сочетающее мощность, эффективность и долговечность.
HDS среднего класса: инновации, которые упрощают вашу работу.
Наши аппараты HDS объединяют максимальную производительность с идеальной эргономикой. Они представляют собой высший уровень инноваций и безупречное качество, обеспечивая предельный комфорт в эксплуатации. Это техника премиального класса high-end, созданная для самых высоких требований.
Эргономика на высоте
При работе с аппаратами высокого давления эргономика имеет решающее значение для обеспечения комфорта пользователя. Аппараты оснащены пистолетом высокого давления EASY!Force в стандартной комплектации. Пистолет использует отдачу струи высокого давления, чтобы уменьшить силу удержания для пользователя почти до нуля. Мощность можно регулировать с помощью Servo Control, нажимая на спусковой крючок. Струйная трубка из нержавеющей стали длиной 1050 мм вращается, что значительно облегчает работу.
Инновации для пользователя
Подготовка шланга высокого давления к работе занимает много времени и стоит нервов, поэтому аппарат оснащен автоматическим барабаном, который может сократить время настройки на 50%. 20-метровый шланг легко наматывается и разматывается даже под углом до 45°. Благодаря функции ANTI! Twist он не запутывается в процессе работы. Еще одно преимущество: Шланг Ultra Guard имеет покрытие Teflon® и устанавливает новые стандарты устойчивости к износу
Удобство для пользователя от А до Я
Благодаря концепции EASY мы стремимся сделать использование аппарата максимально простым. Один из способов достижения этого – обеспечение прямого доступа к регулятору, который устанавливает расход воды и давления через отверстие в крышке. Если все настройки установлены на минимум, активируется уровень подачи пара. Температуру можно регулировать с помощью панели управления. Наши аппараты высокого давления с подогревом воды имеют множество практичных возможностей для хранения: на корпусе аппарата можно разместить струйную трубку, шнур питания, насадки и инструменты. Для моделей без автоматического барабана для шланга есть дополнительный отсек для хранения. И, наконец, есть 2 бака для моющих средств с точной системой дозирования и функцией промывки, а все компоненты, требующие обслуживания, легко доступны
Легкое маневрирование
Перемещать наши аппараты высокого давления с подогревом воды очень просто без приложения особых усилий. Это обеспечивается благодаря большим колесам, 1 поворотному ролику, подножке и эргономичным ручкам.
С мыслью о долговечности
Высококачественные материалы и проверенные технологии делают наши аппараты высокого давления с подогревом воды безопасной инвестицией. Аксиально-поршневой насос с керамическими поршнями, низкооборотистый 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением и проверенная технология горелки обеспечивают длительный срок службы. Пластиковый кожух защищает все чувствительные компоненты даже в сложных условиях эксплуатации. Также в комплекте есть бак для средства, предотвращающего образование накипи – это большой плюс для долговечности нагревательных спиралей, особенно в регионах с жесткой водой.
Эффективность и экологичность одним поворотом переключателя
Режим eco!efficiency можно активировать в зависимости от типа и степени загрязнения. Это обеспечивает энергосберегающую и экологичную уборку при температуре 60°C.
100% эксплуатационная надежность
Большой фильтр для воды, предохранительные клапаны, регулятор температуры, датчик выхлопных газов, а также система мягкой амортизации (SDS) обеспечивают высокую эксплуатационную надежность.
HDS среднего класса Classic: мощность и надежность для сложных задач.
Наши аппараты Classic созданы для работы в самых сложных условиях. Они сочетают надежную технологию, интуитивно понятное управление и прочную конструкцию. Оптимально подобранные аксессуары и высочайшее качество по доступной цене – вот что делает линию Classic идеальным выбором для профессионалов.
Прочные и долговечные
Аппараты высокого давления с подогревом воды, разработанные для тяжелых условий эксплуатации – это наши аппараты HDS Classic. Они оснащены трубчатой стальной рамой и прочным, мощным кривошипным насосом с керамическими поршнями. Проверенный временем низкооборотистый 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением чрезвычайно долговечен. Большой фильтр для воды защищает аппарат от попадания крупных частиц грязи, предотвращая повреждение насоса.
Мощные и надежные
Аппараты среднего класса обеспечивают рабочее давление до 210 бар и максимальную производительность 1000 л/ч. Это означает, что самые стойкие загрязнения не имеют ни единого шанса. Режим eco!efficiency можно активировать в зависимости от типа и количества грязи, а также степени загрязнения. Это позволяет осуществлять энергосберегающую и эффективную очистку при температуре 60°C.
Интуитивно понятные и простые в обслуживании
Концепция EASY делает наши аппараты очень простыми в использовании. Например, объем воды и давление можно регулировать непосредственно на насосе. Центральный поворотный регулятор обеспечивает интуитивно понятное управление. Кроме того, аксессуары, такие как шланг или струйная трубка, можно быстро закрепить на аппарате. Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ ко всем необходимым компонентам, что гарантирует высокий уровень ремонтопригодности.
Безопасность и мобильность
Большие, устойчивые к проколам колёса обеспечивают легкое передвижение и бесперебойную работу даже на пересеченной местности. Кроме того, на трубчатой стальной раме предусмотрен крюк для удобной погрузки краном.
Экономичность
Аппараты высокого давления серии HDS Classic — это сочетание качества Kärcher, высокой производительности и доступной цены. Фокус на основных функциях и самых необходимых аксессуарах делает эти аппараты оптимальным решением для решения повседневных задач.