Аппараты высокого давления с подогревом воды COMPACT CLASS

HDS compact class

От автопарков и мастерских до строительных объектов — аппараты высокого давления с подогревом воды востребованы в самых разных сферах. В таких условиях оптимальным решением становится HDS компактного класса: мощные устройства с давлением до 180 бар и расходом воды 900 л/ч, которые обеспечивают эффективную очистку при минимальных затратах времени и ресурсов. Компактная конструкция позволяет легко интегрировать аппарат в рабочий процесс, а по запросу модели могут оснащаться автоматической катушкой для шланга для удобного управления подачей воды. Как и вся профессиональная техника Kärcher, эти аппараты отличаются высоким качеством сборки, надежностью и интуитивно понятным управлением, обеспечивая стабильную производительность в самых сложных условиях эксплуатации.