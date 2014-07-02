АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ SUPER CLASS

Горит желанием работать.

Будь то на строительных площадках или в конюшнях, удаление стойких загрязнений требует максимальной эффективности. Именно это обеспечивают наши аппараты высокого давления с подогревом воды линейки Super Class. Высококлассные модели оснащены первоклассными аксессуарами и эргономичным управлением, тогда как аппараты линейки Classic сосредоточены на чрезвычайно простом управлении и прочной конструкции. Справляйтесь с грязью – с давлением до 200 бар и расходом воды 1300 л/ч.

0 продукт(а/ов)

HDS SUPER CLASS: Максимум мощности и удобства

Наши аппараты Kärcher HDS в совершенстве сочетают высокую производительность и эргономичность. Они отличаются передовыми инновациями и бескомпромиссным качеством, обеспечивая максимальное удобство для пользователей – это настоящие высококлассные продукты.

icon_arrow

Эргономика на высоте

При работе с аппаратами высокого давления эргономика имеет решающее значение для обеспечения комфорта пользователя. Аппараты оснащены пистолетом высокого давления EASY!Force в стандартной комплектации. Пистолет использует отдачу струи высокого давления, чтобы уменьшить силу удержания для пользователя почти до нуля. Мощность можно регулировать с помощью Servo Control, нажимая на спусковой крючок. Струйная трубка из нержавеющей стали длиной 1050 мм вращается, что значительно облегчает работу.

HDS SUPER CLASS

Инновации для пользователя

Подготовка шланга высокого давления к работе занимает много времени и стоит нервов, поэтому аппарат оснащен автоматическим барабаном, который может сократить время настройки на 50%. 20-метровый шланг легко наматывается и разматывается даже под углом до 45°. Благодаря функции ANTI! Twist он не запутывается в процессе работы. Еще одно преимущество: Шланг Ultra Guard имеет тефлоновое покрытие Teflon® и устанавливает новые стандарты устойчивости к износу.

Шланг Ultra Guard с покрытием Teflon®

Удобство для пользователя от А до Я

Благодаря концепции EASY мы стремимся сделать использование аппарата максимально простым. Один из способов достижения этого – обеспечение прямого доступа к регулятору, который устанавливает расход воды и давления через отверстие в крышке. Если все настройки установлены на минимум, активируется уровень подачи пара. Температуру можно регулировать с помощью панели управления. Наши аппараты высокого давления с подогревом воды имеют множество практичных возможностей для хранения: на корпусе аппарата можно разместить струйную трубку, шнур питания, насадки и инструменты. Для моделей без автоматического барабана для шланга есть дополнительный отсек для хранения. И, наконец, есть 2 бака для моющих средств с точной системой дозирования и функцией промывки, а все компоненты, требующие обслуживания, быстро доступны.

Концепция легкого управления для аппаратов высокого давления с подогревом воды суперкласса

Легкое маневрирование

Перемещать наши аппараты высокого давления с подогревом воды очень просто без прикладывания особых усилий. Это обеспечивается благодаря большим колесам, 2 поворотным роликам, подножке и эргономичным ручкам.

Легкое маневрирование

С мыслью о долговечности

Высококачественные материалы и проверенные технологии делают наши аппараты высокого давления с подогревом воды безопасной инвестицией. Аксиально-поршневой насос с керамическими поршнями, 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением и медленным ходом и проверенная технология горелки обеспечивают длительный срок службы. Пластиковый кожух защищает все чувствительные компоненты даже в сложных условиях эксплуатации. Также в комплекте есть бак средства для удаления накипи, который предотвращает его образование – это большой плюс для долговечности нагревательных спиралей, особенно в регионах с жесткой водой.

HDS Superclass внутри

Эффективность и экологичность одним поворотом переключателя

Режим eco!efficiency можно активировать в зависимости от типа и количества грязи, а также степени загрязнения. Это обеспечивает энергосберегающую и экологичную уборку при температуре 60°C.

Режим eco!efficiency

100% эксплуатационная надежность

Большой фильтр для воды, предохранительные клапаны, регулятор температуры, датчик выхлопных газов, а также система мягкой амортизации (SDS) обеспечивают постоянную эксплуатационную надежность.

Надежность работы

HDS super class Classic: надежный партнер для тяжелой работы

Аппараты HDS серии Classic предназначены для работы в тяжелых условиях. Они характеризуются надежностью, простотой управления и прочной конструкцией. Качественные аксессуары и конкурентные цены делают линейку Classic отличным выбором.

icon_arrow

Прочные и долговечные

Аппараты высокого давления с подогревом воды, разработанные для тяжелых условий эксплуатации – это наши аппараты HDS Classic. Они оснащены трубчатой стальной рамой и прочным, мощным кривошипным насосом с керамическими поршнями. Проверенный временем 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением и медленным ходом является чрезвычайно долговечным. Большой фильтр для воды защищает аппарат от попадания крупных частиц грязи, предотвращая повреждение насоса.

HDS Classic

Мощные и надежные

Аппараты суперкласса обеспечивают рабочее давление до 200 бар и максимальную производительность 1300 л/ч. Это означает, что самые стойкие загрязнения не имеют ни единого шанса. Режим eco!efficiency можно активировать в зависимости от типа и количества грязи, а также степени загрязнения. Это позволяет осуществлять энергосберегающую и эффективную очистку при температуре 60°C.

Режим eco!efficiency

Интуитивно понятные и простые в обслуживании

Концепция EASY делает наши аппараты очень простыми в использовании. Например, объем воды и давление можно регулировать непосредственно на насосе. Центральный поворотный регулятор обеспечивает интуитивно понятное управление. Кроме того, аксессуары, такие как шланг или струйная трубка, можно быстро закрепить на аппарате. Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ ко всем необходимым компонентам, что гарантирует высокий уровень обслуживания.

АВД Super class Classic

Безопасность и мобильность

Большие колеса с защитой от проколов обеспечивают легкую навигацию и бесперебойную работу даже на неровной местности. Кроме того, на трубчатой стальной раме интегрирован крюк для крана, что облегчает погрузку.

Трубчатая стальная рама

Экономичность

Аппараты высокого давления с подогревом воды серии HDS Classic сосредоточены на основных базовых функциях, а их аксессуары сведены к необходимому минимуму. Это гарантирует качество и высокую производительность Kärcher по доступной цене.

Принадлежности для аппаратов высокого давления с подогревом воды Super Class Classic
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2025 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.