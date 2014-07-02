АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ SUPER CLASS

Удобство для пользователя от А до Я

Благодаря концепции EASY мы стремимся сделать использование аппарата максимально простым. Один из способов достижения этого – обеспечение прямого доступа к регулятору, который устанавливает расход воды и давления через отверстие в крышке. Если все настройки установлены на минимум, активируется уровень подачи пара. Температуру можно регулировать с помощью панели управления. Наши аппараты высокого давления с подогревом воды имеют множество практичных возможностей для хранения: на корпусе аппарата можно разместить струйную трубку, шнур питания, насадки и инструменты. Для моделей без автоматического барабана для шланга есть дополнительный отсек для хранения. И, наконец, есть 2 бака для моющих средств с точной системой дозирования и функцией промывки, а все компоненты, требующие обслуживания, быстро доступны.