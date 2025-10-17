HDS Трейлер
Трейлеры сверхвысокого давления. Аппараты высокого давления с подогревом воды, смонтированные на автомобильном прицепе, гарантируют превосходную мобильность и максимальное удобство выполнения работ. Эти надежные и экономичные аппараты идеально удовлетворяют требованиям строительных компаний, коммунальных и промышленных предприятий. 500-литровый бак для воды обеспечивает длительную (до 30 мин) работу с максимальной производительностью. 100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу.
Трейлеры HDS: горячий напор
Существуют задачи чистки, решение которых при помощи аппаратов высокого давления без подогрева воды не обеспечивает желаемых результатов или требует слишком больших затрат времени. В таких случаях придут на помощь наши аппараты с подогревом воды, которые позволят Вам быстро и легко удалять масляно-жировые загрязнения, налипшую жвачку и даже граффити.
Максимальная гибкость благодаря возможности конфигурации
Автономность: мощный и надежный дизельный двигатель Yanmar, оответствующий экологическому стандарту ЕС STAGE V, обеспечивает выполнение работ по очистке на объектах, не допускающих подключения к электросети. При этом все необходимое находится в самом трейлере: и вода, и чистящие средства, и принадлежности.
Встроенные баки трейлера HDS вмещают объем воды, достаточный для продолжительной работы без использования внешних источников водоснабжения: до 30 мин при максимальной производительности и до 1 ч при сниженном расходе воды. При этом большой топливный бак гарантирует многочасовую непрерывную работу.
Вариативность: трейлер HDS может быть сконфигурирован по индивидуальным пожеланиям. Наряду с версией аппарата, смонтированной на шасси одноосного прицепа, можно приобрести рамную версию, допускающую транспортировку погрузчиком. Выбор варианта реализации зависит от цели применения и имеющегося автопарка.
Альтернативные рамные версии (Skid и Cab) могут перевозиться на платформе грузового автомобиля или использоваться для стационарной эксплуатации. Барабаны для шлангов (питающего и высокого давления) оберегают их от повреждения и ускоряют подготовку к работе.
Эффективность: комбинация высокоэффективных горелок Kärcher с высокопроизводительными теплообменниками и наличие режима eco!efficiency гарантируют ощутимую экономию топлива и сведение к минимуму объемов вредных выбросов. По истечении определенного времени нахождения в состоянии готовности (макс. 45 мин) трейлер HDS автоматически отключается в целях экономии топлива. Во время перерывов в работе (при отключенном пистолете) частота вращения вала двигателя автоматически снижается для уменьшения расхода топлива и уровня шума.
- Теплообменники, обеспечивающие подогрев воды отходящим теплом двигателя, позволяют экономить до 14 % топлива.
- Режим eco!efficiency, при работе в котором температура воды ограничивается на уровне 60 °C, позволяет эффективно решать большинство задач уборки со значительной экономией топлива.