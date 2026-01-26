Грязевая фреза для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 - К 5 очищает поверхность даже от атмосферных загрязнений с помощью роторного сопла с вращающейся точечной струей. Это означает, что вы можете удалить въевшуюся грязь с поверхностей, покрытых мхом или атмосферными загрязнениями в кратчайшие сроки и вернуть поверхности блеск. Грязевая фреза обладает большой производительностью.