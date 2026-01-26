Грязевая фреза DB 145 для К 4- К 5
Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 - К 5. Для очистки поверхости от мха или атмосферных загрязнений.
Грязевая фреза для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 - К 5 очищает поверхность даже от атмосферных загрязнений с помощью роторного сопла с вращающейся точечной струей. Это означает, что вы можете удалить въевшуюся грязь с поверхностей, покрытых мхом или атмосферными загрязнениями в кратчайшие сроки и вернуть поверхности блеск. Грязевая фреза обладает большой производительностью.
Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Эффективно удаляет стойкие загрязнения
Байонетное соединение
- Удобство в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,165
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,221
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 41 x 41
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Мох