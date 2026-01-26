Мойка высокого давления K4 Compact Car - это надежный помощник для ухода за автомобилем и другими поверхностями вокруг дома. Благодаря специальному автомобильному комплекту, включающему пенную насадку, вращающуюся щетку и автошампунь, устройство обеспечивает идеальную очистку даже умеренных загрязнений на автомобилях. Высокопроизводительный двигатель с водяным охлаждением позволяет легко справиться не только с мытьем авто, но и с очисткой садовых ограждений, велосипедов и других объектов. Главным преимуществом K4 Compact Car является его компактность и удобство в использовании. Устройство имеет две ручки для переноски и телескопическую ручку, что обеспечивает максимальную мобильность. Это означает, что вы легко сможете перемещать мойку по участку или брать ее с собой. А компактный режим хранения позволяет сэкономить место в гараже или подсобном помещении. Минимойка оснащена пистолетом Quick Connect для быстрого подключения, шлангом высокого давления длиной 6 метров, что позволяет комфортно работать на большом расстоянии от водопровода. Распылительная трубка Vario Power (VPS) позволяет легко регулировать давление простым поворотом, подстраивая силу струи под различные задачи. Для особо сложных загрязнений предусмотрена насадка с вращающейся точечной струей, которая помогает без усилий удалить грязь. Встроенный водяной фильтр защищает насос от частиц грязи, повышая надежность и долговечность устройства.