Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex
Для максимального контроля: минимойка K 5 Power Control Flex со шлангом PremiumFlex и пистолетом G 160 Q Power Control подходит для удаления стойких загрязнений с террас, садовой мебели и автомобилей.
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex позволяет очищать любые поверхности с подходящим давлением. Оптимальное давление можно легко подобрать благодаря приложению Home & Garden – интегрированная в приложение программа-ассистент помогает пользователю практическими советами для каждой ситуации и каждого объекта очистки — всё для получения идеальных результатов. Для максимального контроля уровень давления можно легко отрегулировать, поворачивая струйную трубку и проверяя результат на пистолете G 160 Q Power Control. Кроме того, отличительными особенностями аппарата высокого давления являются система «Kärcher Plug 'n' Clean» для легкой замены емкости с чистящим средством, шланг высокого давления PremiumFlex для комфортной работы, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка для удобной транспортировки, система Quick Connect для легкого и быстрого подсоединения и отсоединения шланга высокого давления на аппарате и пистолете, а также парковочное положение для всегда готовых к использованию принадлежностей.
Особенности и преимущества
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Шланг высокого давления PremiumFlexЭластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Мобильное приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|15,876
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|405 x 306 x 584
Комплектация
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Фасады
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 5 Power Control Flex
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.