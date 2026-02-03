Минимойка высокого давления K 4 Power Control Flex Car & Home
Минимойка K 4 Power Control Flex с шлангом PremiumFlex и пистолетом G 160 Q Power Control подходит для удаления загрязнений средней степени на террасах, садовой мебели, а также очистки автомобилей. Включает комплект для автомобиля и дома (Car & Home Kit).
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Flex Car & Home облегчает очистку любых поверхностей с подходящим для них давлением. Оптимальное давление можно легко подобрать благодаря приложению «Kärcher Home & Garden»: интегрированная в приложение программа-ассистент помогает пользователю практическими советами для каждой ситуации и каждого объекта очистки — всё для получения идеальных результатов. А для максимального контроля — уровень давления регулируется простым поворотом струйной трубки и проверяется пистолетом G 160 Q Power Control. Кроме того, отличительными особенностями K 4 Power Control Flex являются система «Kärcher Plug 'n' Clean» для легкой замены емкости с чистящим средством, шланг высокого давления PremiumFlex для комфортной работы, телескопическая ручка для удобной транспортировки, система Quick Connect для легкого и быстрого подсоединения и отсоединения шланга высокого давления на аппарате и пистолете, а также «парковочное» положение для всегда готовых к использованию принадлежностей. Комплект для автомобиля и дома (Car & Home Kit) включает приспособление для очистки поверхностей T 5, 1 литр средства для чистки камня и фасадов, насадку для пенной чистки, вращающуюся моечную щетку, а также 1 литр автомобильного шампуня.
Особенности и преимущества
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Шланг высокого давления PremiumFlexЭластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Мобильное приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|19,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|405 x 306 x 584
Комплектация
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Набор для очистки автомобиля Car: Вращающаяся щетка, пенная насадка 0,3 л, Автошампунь 3-в-1, 1 л
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 4 Power Control Flex Car & Home
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.