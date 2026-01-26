Минимойка высокого давления K 5 WCM

Впечатляющая производительность: минимойка высокого давления K 5 WCM с мощным двигателем водяного охлаждения – оптимальное решение для очистки дорожек, террас и автомобилей.

Высокопроизводительная минимойка высокого давления K 5 WCM, оснащенная мощным и долговечным двигателем водяного охлаждения, способна быстро устранить любые загрязнения. Она укомплектована струйными трубками, позволяющими эффективно очищать любые объекты – садовые дорожки, террасы, автомобили и т. д. Трубка Vario Power предусматривает легкую регулировку давления для бережной очистки чувствительных поверхностей. В комплект поставки входят также грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, и встроенный фильтр для воды, надежно защищающий насос от частиц грязи.

Особенности и преимущества
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
  • Удобство и простота использования моющего средства.
  • Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство хранения
  • Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.
Шланг высокого давления PremiumFlex
  • Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
  • Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,456
Вес (с упаковкой) (кг) 15,92
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 369 x 329 x 901

Комплектация

  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Материал насоса: алюминиевая
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Минимойка высокого давления K 5 WCM
Минимойка высокого давления K 5 WCM
Минимойка высокого давления K 5 WCM
Минимойка высокого давления K 5 WCM

Видео

Области применения
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Наружные лестницы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 5 WCM

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.