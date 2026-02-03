Минимойка высокого давления K 4 Power Control Flex Car & Stairs облегчает очистку любых поверхностей с подходящим для них давлением. Оптимальное давление можно легко подобрать благодаря приложению «Kärcher Home & Garden»: интегрированная в приложение программа-ассистент помогает пользователю практическими советами для каждой ситуации и каждого объекта очистки — всё для получения идеальных результатов. А для максимального контроля — уровень давления регулируется простым поворотом струйной трубки и проверяется пистолетом G 160 Q Power Control. Кроме того, отличительными особенностями K 4 Power Control Flex являются система «Kärcher Plug 'n' Clean» для легкой замены емкости с чистящим средством, шланг высокого давления PremiumFlex для комфортной работы, телескопическая ручка для удобной транспортировки, а также «парковочное» положение для всегда готовых к использованию принадлежностей. Включает комплект для автомобиля (Car Kit) для тщательной очистки автомобиля, состоящий из насадки для пенной чистки, вращающейся моечной щетки и автомобильного шампуня объемом 1 литр. Комплект для лестниц (Stairs Kit) со шваброй Power Scrubber PS 30 подходит для очистки любых наружных поверхностей.