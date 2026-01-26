Минимойка высокого давления K 5 Classic
Удобная в транспортировке и хранении минимойка высокого давления K 5 Classic с инновационной системой закрепления шланга идеально подходит для регулярного удаления загрязнений средней степени.
Минимойка высокого давления Kärcher K 5 Classic сочетает в себе максимальное удобство и полную мощность. С помощью передовой системы хранения шланг высокого давления можно легко и надежно намотать на переднюю крышку после использования. Благодаря компактным размерам все устройство легко транспортировать и хранить где угодно – на полке или в багажнике автомобиля. Регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает еще большее удобство при работе. Он также оснащен триггерным пистолетом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Мойка высокого давления K5 Classic с универсальным двигателем и производительностью по площади 40 м²/ч идеально подходит для регулярного использования при удалении умеренных загрязнений.
Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппаратаШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Работа с чистящими средствамиВсасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,59
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|188 x 252 x 445
Комплектация
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Телескопическая ручка
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Фасады
