Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л, 500мл
Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи, продуктов износа шин и тормозных колодок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,613
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 100 x 245
Совместимая техника
Области применения
- Колесные диски