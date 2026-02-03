Портативная минимойка OC 6-18
Легкий и компактный аккумуляторный аппарат среднего давления для быстрой промежуточной уборки без подключения к электросети. 18-вольтный аккумулятор, зарядное устройство и всасывающий шланг приобретаются отдельно.
Мобильная мойка без подключения к электросети — аккумуляторная мойка среднего давления OC 6-18 идеально подходит для быстрой и эффективной уборки дома, на даче или в пути. Просто подключите шланг — и можно начинать. С помощью всасывающего шланга (поставялется отдельно) OC 6-18 может забирать воду из колодцев, цистерн, вёдер или природных водоёмов. Насадка с мягким широким напором легко удаляет стойкие загрязнения с велосипедов, садовой мебели, игрушек, туристического снаряжения и других предметов. Широкий выбор аксессуаров расширяет возможности устройства: насадка 5-в-1 Multi Jet для максимальной универсальности, пенная насадка, щётка для мытья и другие (приобретаются отдельно). Съёмный аккумулятор (не входит в комплект) совместим со всеми устройствами платформы 18 В Kärcher Battery Power. Благодаря инновационной технологии Real Time на LCD-дисплее аккумулятора отображается уровень заряда во время работы, зарядки и хранения. Приложение Home & Garden предоставляет полезные советы по устройству и его использованию.
Особенности и преимущества
Мобильное решение для уборки
- Независимость от электросети благодаря аккумуляторной технологии.
- Уборка возможна даже без подключения к водопроводу благодаря всасывающему шлангу или тележке с баком для воды объемом 12 л (приобретаются отдельно).
Практичное хранение принадлежностей на корпусе
- Шланг, пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата с экономией места.
- Постоянный доступ к принадлежностям, в т. ч. в дороге.
- Дозаправляемая тележка для воды объемом 12 л поставляется в качестве дополнительного аксессуара.
Мобильное приложение Home & Garden
- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление
- Давление 24 бар (макс.) для эффективной промежуточной уборки.
- Бережная и тщательная очистка чувствительных поверхностей.
Гибкий шланг
- Удобство обращения со шлангом.
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки)
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Давление (бар)
|макс. 24
|Регулировка давления
|Среднее давление
|Производительность (л/ч)
|макс. 200
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 12 (2,5 А·ч) / макс. 24 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,45
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 241 x 204
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Плоское сопло
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Всасывание воды
- Тип шланга: Эластичный шланг среднего давления
- Пистолет: Пистолет среднего давления
- Распылительная трубка: короткий и длинный
Видео
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовые игрушки
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Для цветочных горшков.
- Велосипеды
- Колесные диски
- Жалюзи/рольставни
- Тенты / туристское снаряжение
Принадлежности
Чистящее средство
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для OC 6-18
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.