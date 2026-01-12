Минимойка высокого давления K Mini
Самый маленький из аппаратов высокого давления Kärcher быстро устраняет любые загрязнения и благодаря малым размерам и весу очень удобен в транспортировке и хранении.
Компактный и легкий: K Mini – самый маленький из аппаратов высокого давления Kärcher. Благодаря компактным размерам и малому весу он очень удобен в транспортировке и хранении, а высокая производительность делает его идеальным решением для быстрой и эффективной очистки балконов, садовой мебели, а также велосипедов и малогабаритных автомобилей. Аппарат очень прост в обращении: пистолет, удлинительная трубка и трубка Vario Power монтируются буквально несколькими движениями, а шланг высокого давления с разъемами Quick Connect легко и быстро соединяется с аппаратом и пистолетом и так же быстро отсоединяется от них. Особенно тонкий и эластичный 5-метровый шланг PremiumFlex не скручивается и обеспечивает максимальную свободу движений в процессе работы. Съемный контейнер позволяет аккуратно уложить все принадлежности, входящие в комплект поставки, а электрический кабель наматывается вокруг основания аппарата и фиксируется зажимом. При этом благодаря малым размерам аппарат K Mini занимает минимум места при хранении или перевозке.
Особенности и преимущества
Компактный и легкий аппаратЗанимает минимум места при хранении и транспортировке. Простота транспортировки и гибкость в применении.
Съемный держатель для аксессуаровУдобное и компактное хранение аксессуаров.
Очень тонкий шланг высокого давления PremiumFlexШланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов. Максимальная свобода движений во время работы.
Отсек для хранения кабеля
- Быстрое и легкое наматывание и разматывание кабеля.
- Надежная фиксация кабеля на основании аппарата.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,93
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,836
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|278 x 233 x 296
Комплектация
- Удлинительная трубка
- Пистолет высокого давления: G 110 Q Short
- Струйная трубка Vario Power
- Шланг высокого давления: 5 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Крепления для кабеля
Видео
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K Mini
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.