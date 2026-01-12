Компактный и легкий: K Mini – самый маленький из аппаратов высокого давления Kärcher. Благодаря компактным размерам и малому весу он очень удобен в транспортировке и хранении, а высокая производительность делает его идеальным решением для быстрой и эффективной очистки балконов, садовой мебели, а также велосипедов и малогабаритных автомобилей. Аппарат очень прост в обращении: пистолет, удлинительная трубка и трубка Vario Power монтируются буквально несколькими движениями, а шланг высокого давления с разъемами Quick Connect легко и быстро соединяется с аппаратом и пистолетом и так же быстро отсоединяется от них. Особенно тонкий и эластичный 5-метровый шланг PremiumFlex не скручивается и обеспечивает максимальную свободу движений в процессе работы. Съемный контейнер позволяет аккуратно уложить все принадлежности, входящие в комплект поставки, а электрический кабель наматывается вокруг основания аппарата и фиксируется зажимом. При этом благодаря малым размерам аппарат K Mini занимает минимум места при хранении или перевозке.