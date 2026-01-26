Минимойка высокого давления K 7 WCM
Непревзойденная мощность: минимойка высокого давления K 7 WCM с двигателем водяного охлаждения очистит любые объекты – от садового инвентаря и террасы до автомобиля и дорожек перед домом.
Впечатляющие параметры производительности делают минимойку высокого давления K 7 WCM идеальным решением для регулярного устранения сильных загрязнений. Её мощный двигатель водяного охлаждения гарантирует тщательную очистку дорожек, террас, садового инвентаря и даже автомобилей больших размеров. Для эффективной и тщательной очистки различных поверхностей в комплект поставки входят струйная трубка Vario Power, позволяющая регулировать давление простым поворотом наконечника, и грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю для устранения особенно стойких загрязнений. Встроенный фильтр для воды защищает насос от частиц грязи. Все поставляемые с аппаратом принадлежности можно удобно хранить на его корпусе.
Особенности и преимущества
Прекрасный результат очисткиДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Применение чистящего средстваОснащено механизмом подачи моющих средств. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияШланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,212
|Вес (с упаковкой) (кг)
|21,151
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 355 x 946
Комплектация
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Двигатель с водяным охлаждением
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Наружные лестницы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Легковые автомобили.
- Дома на колесах
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 7 WCM
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.