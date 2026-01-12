Благодаря практическому приложению Home & Garden, которое предлагает исчерпывающую информацию об устройстве, Kärcher превращает пользователя в эксперта по уборке и обеспечивает еще лучшие результаты очистки. Соответствующий уровень давления можно установить непосредственно на распылительной трубке и проверить на дисплее пистолета-распылителя G 120 Q Power Control - для максимального контроля и выбора идеального давления для каждого типа поверхности. Переключение из режима высокого давления в режим моющего средства можно выполнить, не меняя распылительную трубку. Моющее средство можно наносить быстро, просто и удобно из встроенного резервуара для моющего средства. K 3 Power Control от Kärcher также впечатляет выдвижной телескопической ручкой для удобной транспортировки и хранения, подставкой для большей устойчивости, держателями для аксессуаров и кабеля, а также системой Kärcher Quick Connect. Подставку также можно использовать в качестве второй ручки для переноски, что позволяет легко поднять устройство на полку или загрузить в багажник автомобиля.