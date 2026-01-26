Компактный дизайн сочетается с высокой эффективностью очистки: минимойка высокого давления K 2 Classic Car имеет малые размеры, мобильна, универсальна в применении и при этом обладает довольно высокими параметрами производительности. Ее можно компактно хранить практически в любом месте, причем шланг высокого давления обматывается вокруг передней крышки корпуса. Комплект для мойки автомобиля (Car Kit) включает моечную щетку для эффективного удаления налета грязи с кузова автомобиля, насадку для пенной чистки и автомобильный шампунь (500 мл). Аппарат оснащен пистолетом с разъемом Quick Connect, 3-метровым шлангом высокого давления, однопозиционной струйной трубкой, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 2 Classic Car идеально подходит для периодической очистки слегка загрязненных велосипедов, садовой мебели, садового инвентаря и т. д. Производительность уборки составляет 20 м²/ч.