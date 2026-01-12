Станьте экспертом по уборке благодаря приложению Kärcher Home & Garden: в сочетании с мойкой высокого давления Kärcher K 2 Power Control вы добьетесь лучших результатов уборки. В приложении есть полезный консультант по применению, который поддерживает пользователя практическими советами и рекомендациями по каждой задаче очистки. Мойка высокого давления оснащена пистолетом высокого давления и 2 распылительными трубками с адаптером Quick Connect. Уровень давления можно установить непосредственно на распылителе Click Vario Power - для максимального контроля при выполнении любой задачи очистки. Аппарат также имеет регулируемую по высоте телескопическую ручку для удобной транспортировки и хранения, всасывающий шланг для легкого нанесения моющих средств, практичные держатели для принадлежностей, пистолет высокого давления и кабель, а также 5-метровый шланг высокого давления.