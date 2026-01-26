Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Home
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Home с барабаном для шланга и комплектом для уборки вокруг дома рассчитан на устранение сильных загрязнений – например, с садовых дорожек или автомобилей.
Аппарат высокого давления K 7 Premium Power Home, оснащенный долговечным двигателем водяного охлаждения, рассчитан на частое применение и удаление сильных загрязнений с садовых дорожек, стенок плавательных бассейнов, велосипедов, кузовов автомобилей больших размеров и т. д. Его комплектация включает пистолет с практичным разъемом Quick Connect, 10-метровый шланг высокого давления, надежный водяной фильтр для защиты насоса, струйную трубку Vario Power и грязевую фрезу, формирующую вращающуюся точечную струю воды. Трубка Vario Power позволяет очень легко изменять давление для выполнения разных работ, а грязевая фреза гарантирует устранение даже самых стойких загрязнений. Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit) включает приспособление для очистки поверхностей T 7 и средство для чистки камня «3 в 1» (1 л). Другими элементами оснащения являются барабан для шланга, система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean, алюминиевая телескопическая ручка и держатели для принадлежностей, позволяющие всегда иметь их наготове.
Особенности и преимущества
Телескопическая ручка из высококачественного алюминияАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Барабан для сматывания шланга и комфортного храненияШланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ CleanБыстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,93
|Вес (с упаковкой) (кг)
|25,665
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|459 x 330 x 666
Комплектация
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах
