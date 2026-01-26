Аппарат высокого давления K 7 Premium Power Home, оснащенный долговечным двигателем водяного охлаждения, рассчитан на частое применение и удаление сильных загрязнений с садовых дорожек, стенок плавательных бассейнов, велосипедов, кузовов автомобилей больших размеров и т. д. Его комплектация включает пистолет с практичным разъемом Quick Connect, 10-метровый шланг высокого давления, надежный водяной фильтр для защиты насоса, струйную трубку Vario Power и грязевую фрезу, формирующую вращающуюся точечную струю воды. Трубка Vario Power позволяет очень легко изменять давление для выполнения разных работ, а грязевая фреза гарантирует устранение даже самых стойких загрязнений. Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit) включает приспособление для очистки поверхностей T 7 и средство для чистки камня «3 в 1» (1 л). Другими элементами оснащения являются барабан для шланга, система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean, алюминиевая телескопическая ручка и держатели для принадлежностей, позволяющие всегда иметь их наготове.