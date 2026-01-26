Минимойка высокого давления K 6 Special
Мойка высокого давления K 6 Special с двигателем водяного охлаждения — идеальное устройство для частого использования и удаления значительных загрязнений на дорожках, больших автомобилях или в бассейнах.
Минимойка K 6 Special оснащена двигателем с водяным охлаждением и предназначена для частой уборки, а также для борьбы со значительными загрязнениями, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на больших транспортных средствах и т.д. В комплект поставки входят триггерный пистолет с практичным адаптером Quick Connect, шланг высокого давления значительной длины (10 м), надежный водяной фильтр, защищающий насос, распылительная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза с вращающейся точечной струей. Регулировка давления на трубке Vario Power осуществляется простым поворотом руки, а грязевая фреза быстро справляется даже с самыми стойкими загрязнениями.
Особенности и преимущества
Прекрасный результат очистки
Система забора химии Plug 'n' Clean
Система быстрого подключения Quick Connect
Аккуратное хранение провода на специальном крючке
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 160 / 2 - макс. 16
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|18,88
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|404 x 461 x 968
Комплектация
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах
