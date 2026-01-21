Модель минимойки K 5 Basic с водяным охлаждением двигателя имеет телескопическую ручку, быстросъемную систему подключения пистолета, 8-метровый шланг высокого давления и водяной фильтр для защиты насоса. Давление в струйной трубке Vario Power (VPS) можно регулировать, просто поворачивая ее; а грязевая фреза, с вращающейся точечной струей, удаляет даже самую стойкую грязь. В итоге К 5 Basic является идеальным аппаратом для умеренно грязных автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т.д.