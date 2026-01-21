Минимойка Karcher K5 Basic 1.180-580.0

K 5 Basic - это модель бытовой минимойки среднего класса с водяным охлаждением двигателя. Предназначена для периодического использования и мойки умеренно грязных автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т.д. С телескопической ручкой.

Модель минимойки K 5 Basic с водяным охлаждением двигателя имеет телескопическую ручку, быстросъемную систему подключения пистолета, 8-метровый шланг высокого давления и водяной фильтр для защиты насоса. Давление в струйной трубке Vario Power (VPS) можно регулировать, просто поворачивая ее; а грязевая фреза, с вращающейся точечной струей, удаляет даже самую стойкую грязь. В итоге К 5 Basic является идеальным аппаратом для умеренно грязных автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т.д.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Basic: Прекрасный результат очистки
Прекрасный результат очистки
Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
Минимойка высокого давления K 5 Basic: Рукоятка
Рукоятка
Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
Минимойка высокого давления K 5 Basic: Большие колеса
Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,5
Вес (с упаковкой) (кг) 15
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 341 x 325 x 867

Комплектация

  • Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 5 Basic

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

