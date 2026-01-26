Аккумуляторный опрыскиватель

Легкий способ защиты растений и ухода за ними: напорный опрыскиватель PSU 4-18, оснащенный сменным 18 В аккумулятором, 4 л баком и телескопической трубкой, может использоваться для удобрения растений аэрозольной струей, целенаправленного уничтожения вредителей и сорняков, а также удобного полива рассады. И все это – без утомительного ручного создания давления в баке.

Где пользоваться напорным опрыскивателем в саду

Напорный опрыскиватель Kärcher: уход за садом еще никогда не был таким простым

  • Будь-то небольшой палисадник, балкон подходящего размера в городской квартире или большая открытая площадка, включая внутренний дворик — беспроводной напорный опрыскиватель обладает универсальным талантом. Благодаря регулируемой телескопической трубке напорного опрыскивателя радиус действия распылителя можно легко настроить в соответствии с индивидуальными потребностями.
  • Напорный опрыскиватель оснащен заряжаемым аккумулятором, что упрощает уход за садом. Это означает, что устройство можно использовать практически везде. Аккумуляторная батарея на 18 В емкостью 2,5 или 5,0 Ач позволяет работать в саду несколько часов без необходимости подключения к источнику питания или кабелю.
  • Каждое растение требует индивидуального ухода. Напорный опрыскиватель поставляется с телескопической трубкой с регулируемой насадкой, которая поможет вам при работе в саду — от обработки больших площадей до нанесения точного количества жидкости.

Удобрение

Иногда нашим растениям для роста нужно больше, чем просто солнце и вода. Напорный опрыскиватель PSU 4-18 с выдвижной телескопической трубкой позволяет легко и удобно вносить удобрения даже на возвышенностях.

Подкормка аккумуляторным опрыскивателем Kärcher

Борьба с вредителями

Кусты и деревья часто поражаются вредителями, такими как тля или самшитовая моль. Аккумуляторный напорный опрыскиватель с множеством вариантов настройки позволяет пользователям либо полностью обрызгивать пораженный участок, либо направлять распыляемую струю на цель.

Борьба с вредителями с помощью беспроводного напорного опрыскивателя Kärcher

Удаление сорняков

Больше травы, меньше сорняков: аккумуляторный напорный опрыскиватель PSU 4-18 удобно и эффективно борется с сорняками. В результате получается ухоженный и равномерно зеленый газон.

Удаление сорняков с помощью беспроводного напорного опрыскивателя Kärcher

Полив

Тщательный полив для нежных растений: с маленькими саженцами в грядке нужно обращаться с особой осторожностью. Мелкодисперсный туман снабжает растения достаточным количеством воды, не повреждая тонкие структуры.

Полив с помощью беспроводного напорного опрыскивателя Kärcher

Ключевые моменты

При использовании напорного распылителя раньше говорили: "Единственный способ получить больше струи - это качать сильнее". Но с Kärcher PSU 4-18 вы можете забыть об этой трудоемкой подготовительной работе. Просто наполните емкость, подключите аккумулятор к опрыскивателю под давлением, а затем под давлением до 3 бар обработайте свои растения. Опрыскиватель под давлением позволяет вносить жидкие удобрения, наносить на конкретные растения средства защиты растений, уничтожать сорняки и аккуратно поливать нежные саженцы легким туманом. Будь-то терраса на крыше или огород на участке - PSU 4-18 гарантированно станет одним из тех садовых инструментов, которые вы не захотите отложить в стороне.

Особенности напорного распылителя

Kärcher: Аккумуляторный опрыскиватель под давлением - уровень жидкости

Контроль уровня жидкости

Бак опрыскивателя прозрачный, что позволяет легко видеть, насколько он заполнен при поливе или удобрении больших открытых площадей.

Удобство переноски напорного распылителя

Легко транспортировать

Напорный опрыскиватель оснащен ремнем для переноски, благодаря чему его удобно переносить даже с полным баком. 

Удобство хранения распылителя

Удобство хранения

Мобильное устройство должно быть удобным для хранения. По этой причине аккумуляторный опрыскиватель был разработан с телескопическим наконечником, который можно снять и прикрепить к держателю батареи. Поэтому устройство можно легко перевозить и хранить в сарае для инструментов или гараже для экономии места.

Распространенные вопросы: Больше информации о напорном опрыскивателе

PSU 4-18 можно использовать для четырех различных основных областей применения в уходе за садом и защите растений

  • Внесение удобрений
  • Борьба с вредителями и опрыскивание растений
  • Борьба с сорняками
  • Бережный полив

Нет, это устройство для ухода за растениями, а не для очистки; оно также не предназначено для дезинфекции.

Напорный распылитель совместим со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power 18 В и Kärcher Battery Power Plus 18 В.

Время работы напорного распылителя зависит от аккумулятора:

  • 18 В 2,5 Ач аккумулятор Kärcher Battery Power → макс. 400 мин
  • 18 В 5,0 Ач аккумуляторная батарея Kärcher → макс. 800 мин

Для удобства переноски встроенный бак вмещает 4 литра. В зависимости от назначения, аккумуляторный напорный опрыскиватель может быть заполнен водой, удобрениями или средствами для уничтожения сорняков или вредителей. Бак прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько жидкости осталось.

Мерный стакан можно использовать для отмеривания до 120 мл жидкости.

Телескопическая распылительная трубка опрыскивателя регулируется и может быть удлинена от 45 до 75 см, чтобы увеличить зону досягаемости при опрыскивании. Это означает, что даже в труднодоступные места можно добраться без особых усилий.

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power

Аккумуляторный аппарат для чистки террас PCL 3-18 - это продукт на базе аккумуляторной платформы 18 В Kärcher Battery Power. Откройте для себя весь ассортимент продукции и посмотрите, какие другие продукты совместимы с вашим аккумулятором 18 В Battery Power.

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.

