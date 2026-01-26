Аккумуляторные многофункциональные фонари

Довольно яркая.

Откройте для себя наш мощный светодиодный рабочий фонарь, который теперь доступен в рамках аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 18 В. Благодаря двум шарнирам яркая головка лампы может быть гибко настроена в любом направлении, обеспечивая впечатляющую яркость до 280 люмен на двух уровнях интенсивности. Но это еще не все!

Этот светодиодный фонарь также оснащен встроенной функцией powerbank, которая позволяет заряжать не только смартфоны, но и множество других устройств. Получите идеальное решение для освещения, которое не подведет вас даже в условиях низкой освещенности. Время автономной работы батареи 18/25 Battery Power составляет 9 часов, а с более крупной батареей 18/50 Battery Power оно удваивается.