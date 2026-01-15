Аккумуляторный кусторез

HGE 18-45 Battery

Малый вес для комфортной работы без переутомления: аккумуляторный триммер для живой изгороди Karcher HGE 18-45 с ромбовидным лезвием для более четких и ровных срезов.

Напряжение: 18 В

Длина захвата: 45 см

Шаг зубцов: 18 мм

Производительность от одной зарядки аккумулятора*: макс. 250 м²

Вращающаяся рукоятка: нет

Двухступенчатое регулирование скорости: нет

* Максимальная производительность от одной зарядки аккумулятора.