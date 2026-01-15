Аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery
Оснащен поворачивающейся на 180° рукояткой и практичной насадкой для удаления срезанных листьев: аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery обеспечивает удобную, аккуратную и безопасную работу. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery обеспечивает максимально комфортную обрезку кустов и живых изгородей. Для этого он оснащен поворачивающейся на 180° рукояткой, позволяющей без переутомления выполнять работы в разных положениях (например, производить вертикальную обрезку). При этом устанавливаемая на инструмент насадка для удаления срезанных листьев, сбрасывающая обрезки на землю, исключает загрязнение ими кроны кустарника. Нож кустореза оснащен лезвиями алмазной заточки, гарантирующими абсолютно чистый срез. Защитный элемент на конце ножа, снабженный отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене, оберегает строения, полы и сами лезвия от повреждений. Еще одной особенностью аккумуляторного кустореза является функция пиления, позволяющая без проблем разрезать даже довольно толстые сучья. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Поворотная рукояткаРукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких фиксированных положениях для удобной работы.
Насадка для удаления срезанных веток и листьевСрезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на землю к ногам пользователя.
Функция пиленияОчень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными толстыми ветвями.
Лезвия алмазной заточки
- Нож обеспечивает аккуратную обрезку.
Эргономичная рукоятка
- Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.
Направляющая
- Защищает нож и предотвращает повреждение строений и полов.
- С практичным отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене.
Безопасное управление двумя руками
- Защита от непреднамеренного включения кустореза.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Длина ножа (см)
|50
|Расстояние между зубцами (мм)
|22
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Частота движения лезвий (pазр./мин)
|2700
|Тип ножа
|Штампованный, алмазной заточки
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 325 (2,5 А·ч) / макс. 650 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 40 (2,5 А·ч) / макс. 80 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 213 x 188
* Высота кустарника: 1 м, односторонняя обрезка
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Защита лезвия
- Насадка для удаления срезанных веток и листьев
Оснащение
- Рукоятка: поворотная
- Функция пиления
- Направляющая
- Крючок для хранения
Области применения
- Живые изгороди, кусты
- Кусты
