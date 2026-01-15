Аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery обеспечивает максимально комфортную обрезку кустов и живых изгородей. Для этого он оснащен поворачивающейся на 180° рукояткой, позволяющей без переутомления выполнять работы в разных положениях (например, производить вертикальную обрезку). При этом устанавливаемая на инструмент насадка для удаления срезанных листьев, сбрасывающая обрезки на землю, исключает загрязнение ими кроны кустарника. Нож кустореза оснащен лезвиями алмазной заточки, гарантирующими абсолютно чистый срез. Защитный элемент на конце ножа, снабженный отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене, оберегает строения, полы и сами лезвия от повреждений. Еще одной особенностью аккумуляторного кустореза является функция пиления, позволяющая без проблем разрезать даже довольно толстые сучья. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.