Благодаря малому весу аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery позволяет выполнять работы без чрезмерной нагрузки на руки и плечи. Его нож с лезвиями алмазной заточки обеспечивает чистую обрезку, а рукоятка эргономичной формы – удобство и безопасность в обращении. Безопасности способствует также система управления двумя руками, исключающая непреднамеренное включение инструмента. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.