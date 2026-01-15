Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery

Легкий инструмент для выполнения работ без больших усилий: аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery с лезвиями алмазной заточки обеспечивает аккуратную обрезку кустов и живых изгородей. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Благодаря малому весу аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery позволяет выполнять работы без чрезмерной нагрузки на руки и плечи. Его нож с лезвиями алмазной заточки обеспечивает чистую обрезку, а рукоятка эргономичной формы – удобство и безопасность в обращении. Безопасности способствует также система управления двумя руками, исключающая непреднамеренное включение инструмента. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery: Малый вес
Малый вес
Инструмент не вызывает переутомления мышц рук и плеч даже при продолжительной работе.
Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery: Лезвия алмазной заточки
Лезвия алмазной заточки
Нож обеспечивает аккуратную обрезку.
Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery: Эргономичная рукоятка
Эргономичная рукоятка
Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном выполнении работ.
Безопасное управление двумя руками
  • Защита от непреднамеренного включения кустореза.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Длина ножа (см) 45
Расстояние между зубцами (мм) 18
Регулятор скорости вращения Головка тримера
Частота движения лезвий (pазр./мин) 2700
Тип ножа Штампованный, алмазной заточки
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (м) макс. 250 (2,5 А·ч) / макс. 500 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,68
Вес (с упаковкой) (кг) 3,86
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 895 x 243 x 171

* Высота кустарника: 1 м, односторонняя обрезка

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Защита лезвия
Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery
Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery

Видео

Области применения
  • Живые изгороди, кусты
  • Кусты
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для HGE 18-45 Battery

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.