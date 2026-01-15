Аккумуляторный триммер для удаления сорняков

Сорняки часто трудно контролировать. Неважно, наклонились ли вы или встали на колени, работа эта утомительная и болезненная. Кажется, нет никакого окончательного решения для их неконтролируемого роста. Но теперь устройство для удаления сорняков Kärcher WRE 4 Battery решает проблемы, связанные с сорняками.

Weed remover

Победа в борьбе с сорняками

Победите сорняки легко, быстро и без усилий с помощью устройство для удаления сорняков Kärcher WRE 4 Battery. Его инновационной поворотной чистящей головке и съемному литий-ионному аккумулятору с рабочим напряжением 18 В покорится весь мох и сорняки. И вдобавок, благодаря регулируемой по высоте рукоятке, ваши колени будут избавлены от сопутствующего прополке постоянного ощущения дискомфорта. Ни боли, ни сорняков.

Особенности

Инновационная щеточная головка

Специально разработанная щетина эффективно справляется с мхом, травой и сорняками даже в узких щелях между плитками. Благодаря высокой скорости вращения, инструмент для удаления сорняков обеспечивает глубокую очистку без ущерба для покрытия.

Инновационная щеточная головка

Регулируемая щеточная головка

Гибкая настройка угла щетки позволяет комфортно работать в любом положении — вдоль стен, под кустами или между декоративными элементами. Это решение особенно удобно для пользователей разного роста или при работе на сложном рельефе.

Поворотная чистящая головка

Замена щетины без инструментов

Когда щетина изнашивается, ее можно легко заменить вручную — без использования дополнительных инструментов. Это существенно экономит время и упрощает обслуживание инструмента.

Замена щетины без инструментов
Алюминиевая телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка: позволяет пользователям любого роста работать в вертикальном положении.
Безопасное парковочное положение
Парковочное положение: во время перерывов в работе устройство можно установить в кожух для безопасности.
Технология Real Time
Технология Real Time: аккумулятор показывает оставшееся время работы, время зарядки и емкость.
Сменный аккумулятор на 18 В
Сменный аккумулятор на 18 В: максимальная свобода движения и универсальность.
Компактное хранение
Компактное хранение: благодаря встроенной подвесной петле для хранения устройство можно просто подвесить.

Применение

Аккумуляторный инструмент для удаления сорняков Kärcher — это точность, удобство и чистота без усилий. Идеальное решение для удаления сорняков в частном хозяйстве, на террасах, садовых дорожках или коммерческих территориях.

Расположите щетку под углом и аккуратно проведите ей по поверхности. Не надавливайте на щетку

Установка углов работы

Очистка кромок: чтобы срез был ровным, прижмите сорняки к камню.

кромки без мха и травы

Удаление мха: по возможности заведите вращающуюся щетку под мох.

Удаление мха

Щетка наиболее эффективна, если работать ей с левой стороны, поскольку она вращается против часовой стрелки.

вращение щетки против часовой стрелки

Примеры поверхностей и видов сорняков

Покрытые мхом стыки
Покрытые мхом стыки
Мох на поверхностях
Мох на поверхностях
Одуванчики
Одуванчики
Подорожник
Подорожник
Не подходит для травы и чрезмерного роста сорняков.
Не подходит для травы и чрезмерного роста сорняков.
Для плитки
Для плитки
Брусчатка
Брусчатка
Бордюрные камни
Бордюрные камни
Лестницы
Лестницы

Видео "Аккумуляторный удалитель сорняков"

WRE 18-55 Battery Set

С помощью эргономичного аккумуляторного удалителя сорняков WRE 18-55 Battery Set вы сможете без усилий избавиться от неприглядного мха, не напрягая спину и колени. В комплект входят аккумулятор и зарядное устройство, поэтому вы можете сразу приступить к работе.

Напряжение: 18 В
Скорость вращения щетки: 2300 - 2800 (об/мин)
Диаметр щетки: 180 (мм)
Время работы на одном заряде: 15 (мин)*
Масса без аксессуаров: 2.9 кг
Зарядное устройство: быстрозарядное устройство Kärcher 18 В
Аккумулятор: 18 В/2.5 Aчас

* Максимальная производительность благодаря сменному аккумулятору Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач.

Аксессуары для удалителя сорняков

Вы можете найти подходящие аксессуары и расходные материалы для устройства по удалению сорняков.

