Аккумуляторные ножницы
Аккумуляторные ножницы для травы и кустов Kärcher GSH идеально подходят для выполнения тонких, точных работ в вашем саду. Благодаря проверенной системе 2-в-1 вы можете быстро и легко подстригать кустарники и живые изгороди, а также газоны небольшого размера. Результатом являются чистые края, которые делают ваш сад очень ухоженным.
Применение и преимущества
Легкая смена ножей для обрезки травы и кустарников без использования инструментов. Это позволяет выполнять различные виды садовых работ без необходимости в нескольких устройствах.
Ножницы для травы
Режим "Ножницы для травы" используются для обрезки краев газона вокруг дома, клумб, огорода или даже патио - именно там, куда не может добраться газонокосилка.
Кусторезы
Режим "Кусторез" (или ножницы для кустов) — это незаменимый инструмент для садоводов. Они позволяют легко и быстро подстригать кустарники, придавая им желаемую форму.
Преимущества
Система 2 в 1 — нож для стрижки и обрезки травы и кустарников в одном изделии.
Меняйте лезвия без каких-либо приспособлений при помощи специального переключателя.
Двусторонний нож и ромбовидное лезвие для более четких и ровных срезов.
Телескопическая рукоятка
Эргономичное решение для стрижки кромок газонов: С помощью этой рукоятки вы можете гибко регулировать рабочую высоту, чтобы не наклоняться при стрижке кромок газона. Удлинитель был разработан специально для аккумуляторных ножниц для травы GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus. Рукоятка плавно регулируется на рабочую высоту от 74 до 116 сантиметров.
Защитный кожух для защиты лезвий со специальной петлей для удобства хранения
Эргономичная рукоятка для максимального комфорта.
Особенности
GSH 18-20 Battery
Питание: аккумулятор 18 В
Возможно использование с телескопической ручкой: нет
Длина режущего лезвия для кустарников: 20 см
Ширина ножа для стрижки травы: 12 см
Макс. время работы от одного заряда аккумулятора: 100 мин
Макс. производительность на одном заряде аккумулятора при стрижке кустарника: 800 м
Макс. производительность за один заряд аккумулятора при стрижке травы: 1000 м
Масса с принадлежностями и аккумулятором: 2,622 кг
GSH 4-4 Plus Battery Set
Питание: аккумулятор 4 В
Возможно использование с телескопической ручкой: да
Длина режущего лезвия для кустарников: 11 см
Ширина ножа для стрижки травы: 8 см
Макс. время работы от одного заряда аккумулятора: 60 мин
Макс. производительность на одном заряде аккумулятора при стрижке кустарника: 450 м
Макс. производительность за один заряд аккумулятора при стрижке травы: 600 м
Масса с принадлежностями и аккумулятором: 1,514 кг
GSH 2 Plus
Питание: встроенный акумулятор
Возможно использование с телескопической ручкой: да
Длина режущего лезвия для кустарников: 11 см
Ширина ножа для стрижки травы: 8 см
Макс. время работы от одного заряда аккумулятора: 50 мин
Макс. производительность на одном заряде аккумулятора при стрижке кустарника: 400 м
Макс. производительность за один заряд аккумулятора при стрижке травы: 500 м
Масса с принадлежностями и аккумулятором: 1,192 кг
Аксессуары для аккумуляторных ножниц для травы и кустарников
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.