Аккумуляторные ножницы

Аккумуляторные ножницы для травы и кустов Kärcher GSH идеально подходят для выполнения тонких, точных работ в вашем саду. Благодаря проверенной системе 2-в-1 вы можете быстро и легко подстригать кустарники и живые изгороди, а также газоны небольшого размера. Результатом являются чистые края, которые делают ваш сад очень ухоженным.

0 продукт(а/ов)
Аккумуляторные ножницы для травы и кустов Karcher GSH

Применение и преимущества

Легкая смена ножей для обрезки травы и кустарников без использования инструментов. Это позволяет выполнять различные виды садовых работ без необходимости в нескольких устройствах.

Ножницы для травы

Ножницы для травы

Режим "Ножницы для травы" используются для обрезки краев газона вокруг дома, клумб, огорода или даже патио - именно там, куда не может добраться газонокосилка.

Кусторезы

Кусторезы

Режим "Кусторез" (или ножницы для кустов) — это незаменимый инструмент для садоводов. Они позволяют легко и быстро подстригать кустарники, придавая им желаемую форму.

Преимущества

Система 2 в 1 — нож для стрижки и обрезки травы и кустарников в одном изделии.

Аккумуляторные ножницы: система 2-в-1

Меняйте лезвия без каких-либо приспособлений при помощи специального переключателя.

Замена лезвий

Двусторонний нож и ромбовидное лезвие для более четких и ровных срезов.

ровные края

Телескопическая рукоятка

Эргономичное решение для стрижки кромок газонов: С помощью этой рукоятки вы можете гибко регулировать рабочую высоту, чтобы не наклоняться при стрижке кромок газона. Удлинитель был разработан специально для аккумуляторных ножниц для травы GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus. Рукоятка плавно регулируется на рабочую высоту от 74 до 116 сантиметров.

Телескопическая рукоятка для для аккумуляторных ножниц для травы GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus

Защитный кожух для защиты лезвий со специальной петлей для удобства хранения

Защитный кожух для удобства хранения

Эргономичная рукоятка для максимального комфорта.

Эргономичная рукоятка

Особенности

Компактный помощник 2-в-1: в режиме ножниц для травы инструмент используют для стрижки садовых газонов, клумб, грядок или патио, а в режиме кустореза можно выполнить стрижку и формирование кустарников без каких-либо усилий.

icon_arrow

GSH 18-20 Battery

Питание: аккумулятор 18 В
Возможно использование с телескопической ручкой: нет
Длина режущего лезвия для кустарников: 20 см
Ширина ножа для стрижки травы: 12 см
Макс. время работы от одного заряда аккумулятора: 100 мин
Макс. производительность на одном заряде аккумулятора при стрижке кустарника: 800 м
Макс. производительность за один заряд аккумулятора при стрижке травы: 1000 м
Масса с принадлежностями и аккумулятором: 2,622 кг

GSH 4-4 Plus Battery Set

Питание: аккумулятор 4 В
Возможно использование с телескопической ручкой: да
Длина режущего лезвия для кустарников: 11 см
Ширина ножа для стрижки травы: 8 см
Макс. время работы от одного заряда аккумулятора: 60 мин
Макс. производительность на одном заряде аккумулятора при стрижке кустарника: 450 м
Макс. производительность за один заряд аккумулятора при стрижке травы: 600 м
Масса с принадлежностями и аккумулятором: 1,514 кг

GSH 2 Plus

Питание: встроенный акумулятор
Возможно использование с телескопической ручкой: да
Длина режущего лезвия для кустарников: 11 см
Ширина ножа для стрижки травы: 8 см
Макс. время работы от одного заряда аккумулятора: 50 мин
Макс. производительность на одном заряде аккумулятора при стрижке кустарника: 400 м
Макс. производительность за один заряд аккумулятора при стрижке травы: 500 м
Масса с принадлежностями и аккумулятором: 1,192 кг

Аксессуары для аккумуляторных ножниц для травы и кустарников

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.

Перейти к продуктам на базе аккумуляторной платформы 18 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.

Перейти к продуктам на базе аккумуляторной платформы 36

Популярные запросы на сайте

очиститель воздухапылесос с водяным фильтром купитьэлектрический веникпылесос вертикальныйкупить электротриммерпылесосы без проводакупить поломойкумойки высокого давления с забором воды

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2025 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.