Стационарные аппараты высокого давления
Стационарные аппараты высокого давления – одна основа, множество сфер применения. Стационарные аппараты высокого давления Kärcher предназначены для эффективной очистки и дезинфекции в условиях ограниченного пространства.
Горячая вода
Стационарные аппараты высокого давления с масляным или газовым подогревом воды обеспечивают высокую производительность очистки и максимальную эффективность.
Холодная вода
Стационарные аппараты высокого давления без подогрева воды – с температурой воды на входе до 85 °C и опциональной возможностью работать с несколькими струйными трубками – максимально универсальны и подходят для множества областей применения.
Водонагреватели
При отсутствии горячей воды из крана и невозможности установки масляных или газовых нагревателей применяются электрические генераторы горячей воды.