Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire

Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.

Pour aspirer en tout confort, notamment en cas de quantités importantes de poussières fines : le coude en plastique électroconducteur et très ergonomique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Le coude est adapté à l'utilisation avec les flexibles d'aspiration dotés d'un raccord à attache 2.0 qui sont en règle générale compatibles avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Largeur nominale standard ( ) DN 35
Matériau Plastique
Finition Électroconducteur
Raccord côté accessoire Cône
Raccord au flexible d'aspiration¹⁾ Attache 2.0
Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 295 x 85 x 45
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