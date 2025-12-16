Le NT 48/1 possède un volume de réservoir de 48 litres. L'appareil est équipé d'un crochet intégré pour le cordon d'alimentation sur la tête de turbine, d'un rangement pour les tubes d'aspiration ainsi que d'un suceur sol et d'un suceur fente sur le réservoir. Le grand filtre cartouche avec une surface filtrante de 0,8 m² garantit une puissance d'aspiration élevée constante de l'appareil. Le système à flotteur fiable garantit que le flux d'air est interrompu à temps, quel que soit le liquide aspiré. Grâce à la vaste surface de rangement en haut du boîtier, les outils ou autres accessoires peuvent toujours être posés à portée de main. Le NT 48/1 est en outre équipé d'un tuyau de vidange ainsi que d'un châssis robuste avec de grandes roues fixes et des roulettes pivotantes. Un frein de stationnement et des zones de préhension intégrées au réservoir permettent un transport facile.