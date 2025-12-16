Aspirateurs eau et poussières NT 48/1
Cet appareil est un aspirateur eau et poussières extrêmement robuste, fonctionnel et performant, doté de propriétés ergonomiques optimales, associées à une conception compacte, qui a été développé spécialement pour les besoins spécifiques des professionnels du nettoyage de bâtiments, du secteur automobile et de l'artisanat.
Le NT 48/1 possède un volume de réservoir de 48 litres. L'appareil est équipé d'un crochet intégré pour le cordon d'alimentation sur la tête de turbine, d'un rangement pour les tubes d'aspiration ainsi que d'un suceur sol et d'un suceur fente sur le réservoir. Le grand filtre cartouche avec une surface filtrante de 0,8 m² garantit une puissance d'aspiration élevée constante de l'appareil. Le système à flotteur fiable garantit que le flux d'air est interrompu à temps, quel que soit le liquide aspiré. Grâce à la vaste surface de rangement en haut du boîtier, les outils ou autres accessoires peuvent toujours être posés à portée de main. Le NT 48/1 est en outre équipé d'un tuyau de vidange ainsi que d'un châssis robuste avec de grandes roues fixes et des roulettes pivotantes. Un frein de stationnement et des zones de préhension intégrées au réservoir permettent un transport facile.
Fonctionnalités et avantages
Vidage de la cuveLe flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.
Rangement intégréSur le dos de l’appareil, les accessoires peuvent être fixés immédiatement sur la cuve.
Verrous métalliques robustesVerrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|110 / 127
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|71
|Dépression (mbar/kPa)
|245 / 24.5
|Volume de la cuve (l)
|48
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (A)
|10
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|72
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|10.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
- Flexible d'évacuation
Équipement
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt