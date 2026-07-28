EasyFix Mini 微纖維地板布套裝包括兩個高吸水性，耐磨的地板清潔布，由 EasyFix Mini地板噴嘴的高品質微纖維製成。在堅硬的地板上實現出色的衛生清潔效果 - 即使是角落和邊緣也能輕鬆清潔。由於採用了hoop-and-loop系統，微纖維地板布可以快速方便地連接到蒸汽清潔器的地板噴嘴上：只需將地板清潔布按到EasyFix Mini地板噴嘴上即可使用。清潔後，可以從EasyFix Mini地板噴嘴上取下微纖維地板布，而不必接觸污垢：只需踩下連接在布上的基帶，然後將地板噴嘴向上拉。