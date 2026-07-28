EasyFix Mini 超細纖維地板套
無需接觸污垢即可更換布料：高品質的EasyFix Mini微纖維地板布。由於採用了hoop-and-loop系統，它們可以方便快捷地連接到EasyFix Mini 蒸氣清潔器地板噴嘴上並從中取出。
EasyFix Mini 微纖維地板布套裝包括兩個高吸水性，耐磨的地板清潔布，由 EasyFix Mini地板噴嘴的高品質微纖維製成。在堅硬的地板上實現出色的衛生清潔效果 - 即使是角落和邊緣也能輕鬆清潔。由於採用了hoop-and-loop系統，微纖維地板布可以快速方便地連接到蒸汽清潔器的地板噴嘴上：只需將地板清潔布按到EasyFix Mini地板噴嘴上即可使用。清潔後，可以從EasyFix Mini地板噴嘴上取下微纖維地板布，而不必接觸污垢：只需踩下連接在布上的基帶，然後將地板噴嘴向上拉。
特點和好處
優質微纖維
- 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
- 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統
- 只需按壓地板清潔布即可輕鬆將地板清潔布固定在地板噴嘴上。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
綁在地板上的清潔布
- 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|273 x 112 x 16
應用領域
- 硬地板
- 不規則牆面
- 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）