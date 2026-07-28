EasyFix超細纖維地板清潔布（兩件）
布料可以在不必接觸污垢的情況下進行更換：高品質的Easyfix微纖維地板布。由於採用了鉤環系統，它們可以方便快捷地連接到EasyFix蒸汽清潔器地板噴嘴上並從中取出。
EasyFix微纖維地板清潔布包括兩個高吸水性，耐磨的地板布，由高品質的微纖維製成，用於地板噴嘴EasyFix。在堅硬的地板上實現出色的衛生清潔效果 - 即使是角落和邊緣也能輕鬆清潔。由於採用了hoop-and-loop系統，微纖維地板布可以快速方便地連接到蒸汽清潔器的地板噴嘴上：只需將地板清潔布壓在地板噴嘴EasyFix上即可使用。清潔後，可以將微纖維地板布從地板噴嘴EasyFix上取下，而不必接觸污垢：只需踩下連接在布上的基帶，然後將地板噴嘴向上拉。
特點和好處
優質微纖維
- 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
- 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統
- 只需按壓地板清潔布即可輕鬆將地板清潔布固定在地板噴嘴上。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶
- 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 112 x 18
應用領域
- 硬地板
- 不規則牆面