EasyFix微纖維地板清潔布包括兩個高吸水性，耐磨的地板布，由高品質的微纖維製成，用於地板噴嘴EasyFix。在堅硬的地板上實現出色的衛生清潔效果 - 即使是角落和邊緣也能輕鬆清潔。由於採用了hoop-and-loop系統，微纖維地板布可以快速方便地連接到蒸汽清潔器的地板噴嘴上：只需將地板清潔布壓在地板噴嘴EasyFix上即可使用。清潔後，可以將微纖維地板布從地板噴嘴EasyFix上取下，而不必接觸污垢：只需踩下連接在布上的基帶，然後將地板噴嘴向上拉。