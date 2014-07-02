Bocchetta pavimenti grande Sonderzubehoe
Per la veloce pulizia di grandi superfici come ad es. piastrelle, linoleum, ecc... Utilizzabile con e senza rivestimento in spugna
Strumento per pavimenti extra largo con spazzole aggiuntive per una pulizia facile e veloce di pavimenti piastrellati, in pietra naturale, PVC o linoleum. Lo sporco ostinato può essere rimosso usando le spazzole dure senza un panno. Il panno per pavimenti può essere utilizzato per la pulizia finale.
Caratteristiche e vantaggi
Setole sul lato inferiore dell'ugello del pavimento
- Facile rimozione dello sporco ostinato attraverso il lavaggio
Superficie di pulizia molto ampia
- Pulizia rapida di grandi superfici.
Innovativo meccanismo di fissaggio per fissare il tessuto
- Facile fissaggio del panno sull'ugello del pavimento.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|305 x 180 x 125
Aree di applicazione
- Pavimenti duri