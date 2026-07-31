L'ugello per pavimenti del pulitore a vapore EasyFix Mini è dotato di un panno per pavimenti in microfibra compatibile e garantisce risultati di pulizia eccellenti su pavimenti duri, anche negli angoli difficili da raggiungere e lungo i bordi. Utilizzando l'intelligente sistema a strappo, il panno per pavimenti in microfibra può essere facilmente e velocemente attaccato all'ugello del pavimento: basta premere il panno per la pulizia del pavimento sull'ugello per pavimenti EasyFix Mini ed è pronto per l'uso. Dopo la pulizia, il panno per pavimenti in microfibra può essere rimosso dall'ugello per pavimenti EasyFix Mini senza entrare in contatto con lo sporco: è sufficiente fare un passo sul cinturino attaccato al panno e tirare l'ugello per pavimenti verso l'alto e verso l'alto.