Bocchetta pavimenti Set EasyFix Mini
Con un comodo sistema a strappo e un panno per pavimenti in microfibra compatibile: il set di ugelli per pavimenti EasyFix Mini per pulitori a vapore consente la sostituzione del panno senza dover entrare in contatto con lo sporco. Particolarmente adatto per l'uso in spazi ristretti e aree difficili da raggiungere.
L'ugello per pavimenti del pulitore a vapore EasyFix Mini è dotato di un panno per pavimenti in microfibra compatibile e garantisce risultati di pulizia eccellenti su pavimenti duri, anche negli angoli difficili da raggiungere e lungo i bordi. Utilizzando l'intelligente sistema a strappo, il panno per pavimenti in microfibra può essere facilmente e velocemente attaccato all'ugello del pavimento: basta premere il panno per la pulizia del pavimento sull'ugello per pavimenti EasyFix Mini ed è pronto per l'uso. Dopo la pulizia, il panno per pavimenti in microfibra può essere rimosso dall'ugello per pavimenti EasyFix Mini senza entrare in contatto con lo sporco: è sufficiente fare un passo sul cinturino attaccato al panno e tirare l'ugello per pavimenti verso l'alto e verso l'alto.
Caratteristiche e vantaggi
Comodo sistema hook-and-loop
- Premere semplicemente il panno per la pulizia del pavimento sull'ugello EasyFix per fissarlo.
- Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Cinghia sul panno per la pulizia del pavimento
- Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta.
Tecnologia lamellare innovativa
- Grazie alla lamella, il vapore viene distribuito uniformemente sulla superficie e sul panno in microfibra.
Giunto flessibile
- Pulizia ergonomica ed efficace indipendentemente dall'altezza dell'utente.
- Ideale per la puliza sotto i mobili
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per una facile pulizia di angoli, fessure e altri punti difficli da raggiungere.
Microfibra di alta qualità
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Particolarmente adatto per piccoli spazi e aree difficili da raggiungere
- Per risultati di pulizia perfetti e una superficie pulita più ampia.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|243 x 101 x 96
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle
- Aree difficili da raggiungere.