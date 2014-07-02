Senza pelucchi, assorbente e resistente: 5 panni per pavimenti in cotone di alta qualità molto ampi. I panni sono perfetti per l'uso in combinazione con l'ugello grande per i pulitori a vapore Kärcher. I robusti panni a vapore sono facili da attaccare all'ugello del pavimento, permettendoti di lavorare lontano. Per un'efficace pulizia del pavimento di tutti i pavimenti piastrellati, in pietra naturale, linoleum e PVC.