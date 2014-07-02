Corredo panni 5 Stueck

5 panni pavimenti in spugna di cotone di qualità. Alta assorbenza e grande resistenza

Senza pelucchi, assorbente e resistente: 5 panni per pavimenti in cotone di alta qualità molto ampi. I panni sono perfetti per l'uso in combinazione con l'ugello grande per i pulitori a vapore Kärcher. I robusti panni a vapore sono facili da attaccare all'ugello del pavimento, permettendoti di lavorare lontano. Per un'efficace pulizia del pavimento di tutti i pavimenti piastrellati, in pietra naturale, linoleum e PVC.

Caratteristiche e vantaggi
Panno in cotone di alta qualità per pavimenti
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 6,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 480 x 270 x 5
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  • Pavimenti duri