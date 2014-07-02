Corredo panni per bocchetta manuale, per pulitori a vapore SC e DE
2 panni pavimenti + 3 rivestimenti in spugna di cotone di qualità. Alta assorbenza e grande resistenza.
2 panni pavimenti + 3 rivestimenti in spugna di cotone di qualità. Alta assorbenza e grande resistenza. Ottimi per la puliza di tutte le superfici dure ed elastiche.
Caratteristiche e vantaggi
Panno in cotone di alta qualità per pavimenti
- Il panno trattiene ed assorbe lo sporco
- Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Panno in cotone di alta qualità per bocchetta manuale
- Il panno trattiene ed assorbe lo sporco
- Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|265 x 65 x 200
Aree di applicazione
- Superfici di lavoro in cucina
- Pavimenti e piastrelle
- Box doccia / vasca
- Piani cottura
- Cappe di aspirazione
- Frigorifero (interno / esterno)
- Pavimenti duri
- Cucine