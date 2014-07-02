Corredo panni per bocchetta manuale, per pulitori a vapore SC e DE

2 panni pavimenti + 3 rivestimenti in spugna di cotone di qualità. Alta assorbenza e grande resistenza.

2 panni pavimenti + 3 rivestimenti in spugna di cotone di qualità. Alta assorbenza e grande resistenza. Ottimi per la puliza di tutte le superfici dure ed elastiche.

Caratteristiche e vantaggi
Panno in cotone di alta qualità per pavimenti
  • Il panno trattiene ed assorbe lo sporco
  • Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Panno in cotone di alta qualità per bocchetta manuale
  • Il panno trattiene ed assorbe lo sporco
  • Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 265 x 65 x 200
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Pavimenti e piastrelle
  • Box doccia / vasca
  • Piani cottura
  • Cappe di aspirazione
  • Frigorifero (interno / esterno)
  • Pavimenti duri
  • Cucine