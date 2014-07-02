Fiera del bianco 2021

Corredo panni Steam+Clean Bath

Set panni in microfibra per la pulizia del bagno con pulitori a vapore.

Contiene due panni in microfibra per il pavimento e 3 foderine per la bocchetta manuale. Sono molto assorbenti, di ottima qualità e resistenti.

Caratteristiche e vantaggi
Panno abrasivo in microfibra per ugello manuale con microfibre abrasive e morbide
Microfibra di alta qualità
Panno per lucidare in microfibra di alta qualità
Morbido panno per pavimenti in pile microfibra di alta qualità
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 400 x 110 x 6
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Box doccia / vasca
  • Specchi
  • Rubinetti, lavelli e sanitari
  • Superfici tessili
  • Pavimenti duri