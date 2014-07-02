Corredo panni Steam+Clean Bath
Set panni in microfibra per la pulizia del bagno con pulitori a vapore.
Contiene due panni in microfibra per il pavimento e 3 foderine per la bocchetta manuale. Sono molto assorbenti, di ottima qualità e resistenti.
Caratteristiche e vantaggi
Panno abrasivo in microfibra per ugello manuale con microfibre abrasive e morbide
Microfibra di alta qualità
Panno per lucidare in microfibra di alta qualità
Morbido panno per pavimenti in pile microfibra di alta qualità
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|400 x 110 x 6
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Box doccia / vasca
- Specchi
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Superfici tessili
- Pavimenti duri