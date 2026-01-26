Detergente RM 762 Care Tex, 500ml

Protezione altamente efficace e duratura per tutti i rivestimenti tessili. Tappeti, tappezzeria e seggiolini auto sono coperti da un film protettivo anti-sporco che aiuta a prevenire l'accumulo di sporco in futuro. Questo permette di rimuovere lo sporco più facilmente e completamente.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 65 x 210
Aree di applicazione
  • Moquette
  • Tappeti
  • Tappezzeria
  • Interni auto