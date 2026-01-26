Detergente RM 762 Care Tex, 500ml
Protezione altamente efficace e duratura per tutti i rivestimenti tessili. Tappeti, tappezzeria e seggiolini auto sono coperti da un film protettivo anti-sporco che aiuta a prevenire l'accumulo di sporco in futuro. Questo permette di rimuovere lo sporco più facilmente e completamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|500
|Confezione da (Pezzo(i))
|8
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Moquette
- Tappeti
- Tappezzeria
- Interni auto