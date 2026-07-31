Il set di panno per pavimenti in microfibra EasyFix Mini comprende due panni per la pulizia dei pavimenti altamente assorbenti e resistenti realizzati in microfibra di alta qualità per l'ugello per pavimenti EasyFix Mini. Per risultati di pulizia eccellenti e igienici su pavimenti duri, anche gli angoli e i bordi vengono puliti senza sforzo. Grazie al sistema a strappo, il panno per pavimenti in microfibra può essere facilmente e velocemente attaccato all'ugello del pulitore a vapore: basta premere il panno per la pulizia del pavimento sull'ugello per pavimenti EasyFix Mini ed è pronto per l'uso. Dopo la pulizia, il panno per pavimenti in microfibra può essere rimosso dall'ugello per pavimenti EasyFix Mini senza entrare in contatto con lo sporco: è sufficiente fare un passo sulla cinghia di base attaccata al panno ed estrarre l'ugello da pavimento e sollevarlo.