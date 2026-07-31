Microfiber floor cover set EasyFix Mini
Il tessuto può essere sostituito senza entrare in contatto con lo sporco: i pregiati panni in microfibra EasyFix Mini. Grazie al sistema a strappo, sono facili e veloci da collegare e rimuovere dall'ugello per pavimenti del pulitore a vapore EasyFix Mini.
Il set di panno per pavimenti in microfibra EasyFix Mini comprende due panni per la pulizia dei pavimenti altamente assorbenti e resistenti realizzati in microfibra di alta qualità per l'ugello per pavimenti EasyFix Mini. Per risultati di pulizia eccellenti e igienici su pavimenti duri, anche gli angoli e i bordi vengono puliti senza sforzo. Grazie al sistema a strappo, il panno per pavimenti in microfibra può essere facilmente e velocemente attaccato all'ugello del pulitore a vapore: basta premere il panno per la pulizia del pavimento sull'ugello per pavimenti EasyFix Mini ed è pronto per l'uso. Dopo la pulizia, il panno per pavimenti in microfibra può essere rimosso dall'ugello per pavimenti EasyFix Mini senza entrare in contatto con lo sporco: è sufficiente fare un passo sulla cinghia di base attaccata al panno ed estrarre l'ugello da pavimento e sollevarlo.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loop
- Il panno per la pulizia del pavimento si fissa alla bocchetta semplicemente premendo la bocchetta sul panno.
- Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Cinghia sul panno per la pulizia del pavimento
- Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta.
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per la pulizia senza sforzo di angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|273 x 112 x 16
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle
- Aree difficili da raggiungere.