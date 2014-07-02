PENNELLO Ø35
Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 × 45 mm.
Grazie alla spazzola di aspirazione girevole nel DN 35 di Kärcher, l'angolo di inclinazione della spazzola può essere adattato alla superficie da pulire. In questo modo la spazzola di aspirazione con setole in pelo sintetico di alta qualità amplia le possibilità di impiego dell'aspirapolvere e migliora il risultato dell'aspirazione. Perfetta, ad esempio, per la pulizia di mobili, rivestimenti in legno o in pietra naturale, battiscopa o anche per la pulizia di accessori durante la pulizia dell'abitacolo.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza (mm)
|70
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|115 x 50 x 70