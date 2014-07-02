Pistola a spruzzo solo per ricambio

Pistola a spruzzo di fascia alta con flusso ottimizzato. Basse perdite di carico, anche con flussi d'acqua fino a 2.500 l / h. Robustezza e durata per uso professionale. I materiali resistenti agli alimenti e all'acqua salata offrono i migliori prerequisiti per l'uso nell'industria alimentare e per uso commerciale. Connettore per tubi HD M 22 x 1,5.