Pistola a spruzzo solo per ricambio
Pistola a spruzzo di fascia alta con flusso ottimizzato. Basse perdite di carico, anche con flussi d'acqua fino a 2.500 l / h. Robustezza e durata per uso professionale. I materiali resistenti agli alimenti e all'acqua salata offrono i migliori prerequisiti per l'uso nell'industria alimentare e per uso commerciale. Connettore per tubi HD M 22 x 1,5.
Pistola a spruzzo di fascia alta con flusso ottimizzato. Basse perdite di carico, anche con flussi d'acqua fino a 2.500 l / h. Robustezza e durata per uso professionale. I materiali resistenti agli alimenti e all'acqua salata offrono i migliori prerequisiti per l'uso nell'industria alimentare e per uso commerciale. Connettore per tubi HD M 22 x 1,5.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|300
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Colore
|antracite
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1