Impianti fissi ad alta pressione HDC Classic
La soluzione ideale per la pulizia frequente ad alte prestazioni per vari settori di attività. Dedicata all'utilizzo simultaneo da 2 a 3 fonti di approvvigionamento.
L'impianto di lavaggio stazionario ad alta pressione prevede molteplici funzioni di pulizia e diversi vantaggi, tra cui la possibilità di utilizzarlo in diversi ambienti con prestazioni di pulizia che soddisfano ogni esigenza. Praticità - si aziona attraverso la manopola, non è necessario impostarlo continuamente. Sicurezza - Può essere installato in ambienti sicuri, lontani dalle intemperie. Accensione automatica - le lance ad alta pressione vengono collegate alla macchina per l'attivazione.
Caratteristiche e vantaggi
Durevole e robusta
- Macchina robusta adatta anche a lavori più pesanti.
- La robusta pompa ad albero a gomito con testata in ottone e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata.
- Motore elttrico a 4-pole, a bassa velocità raffreddato ad aria.
Elevata sicurezza
- La pratica visualizzazione degli errori informa immediatamente gli utenti e fa risparmiare tempo.
Installazione permanente senza pericoli: Nessuna contaminazione o tubi sciolti
- Progettat con sistema protezione mancanza d'acqua e controllo della temperatura del motore e dell'acqua.
- Avviamento dolce e protezione perdita
- Spegnimento automatico se durante l'utilizzo dell'acqua non viene raggiunta la portata minima.
Configurabile a seconda delle esigenze
- Telaio e/o involucro in acciaio inossidabile disponibili come opzione.
Molto agile
- Pompa a pressione anticipata per temperature di alimentazione fino a 85 °C (standard 60 °C) e 80/160 bar di pressione
- Telaio e involucro in acciaio inossidabile (acciaio verniciato a polvere come standard).
- Dispositivi a 60 Hz (ad es. 380-480 V, 690 V/60 Hz) su richiesta.
È pronto all'uso rapidamente in qualsiasi momento
- Con possibilità di montare altri accessori
- Regolabile a seconda delle esigenze
- può essere utilzzata da due persone contemporaneamente
- Disponibile con la semplice pressione di un pulsante, senza tempi di attrezzaggio e trasporto di macchine mobili.
- La pompa si attiva non appena si preme il grilletto della pistola. Tutte le postazioni di lavaggio sono approvvigionate adeguatamente.
- Utilizzabile ovunque
È pronto all'uso rapidamente in qualsiasi momento
Design robusto per condizioni di lavoro difficili
- Per uso quotidiano
- Per lavori pesanti
- Maggiore durevolezza, meno manutenzione, meno costi. Ottimo per le industrie.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Portata (l/h)
|700 / 2000
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 85
|Accensione motore
|Soft start
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|860 x 595 x 580
Dotazione
- Astina di livello dell'olio
- Vetrino di controllo olio
- Motore a 4 poli a basso numero di giri
- Motore raffreddato ad aria
- Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Serbatoio di accumulo con valvola a galleggiante
- Contaore
- Servo Control
- Pressostato
Aree di applicazione
- Ideale per applicazioni di pulizia nell'industria alimentare
- Agricoltura
- Pulizia stabili
- Pensata per edilizia, artigiani, imprese di pulizia ed autorità locali.
- Lavaggio mezzi e attrezzi nei dettori automotive, industrial e agricoltura
- Servizi di manutenzione degli edifici
- Per la pulizia di contenitori/depositi nell'industria alimentare, cosmetica e chimica