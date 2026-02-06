Impianti fissi ad alta pressione HDC Classic

La soluzione ideale per la pulizia frequente ad alte prestazioni per vari settori di attività. Dedicata all'utilizzo simultaneo da 2 a 3 fonti di approvvigionamento.

L'impianto di lavaggio stazionario ad alta pressione prevede molteplici funzioni di pulizia e diversi vantaggi, tra cui la possibilità di utilizzarlo in diversi ambienti con prestazioni di pulizia che soddisfano ogni esigenza. Praticità - si aziona attraverso la manopola, non è necessario impostarlo continuamente. Sicurezza - Può essere installato in ambienti sicuri, lontani dalle intemperie. Accensione automatica - le lance ad alta pressione vengono collegate alla macchina per l'attivazione.

Caratteristiche e vantaggi
Durevole e robusta
  • Macchina robusta adatta anche a lavori più pesanti.
  • La robusta pompa ad albero a gomito con testata in ottone e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata.
  • Motore elttrico a 4-pole, a bassa velocità raffreddato ad aria.
Elevata sicurezza
  • La pratica visualizzazione degli errori informa immediatamente gli utenti e fa risparmiare tempo.
Installazione permanente senza pericoli: Nessuna contaminazione o tubi sciolti
  • Progettat con sistema protezione mancanza d'acqua e controllo della temperatura del motore e dell'acqua.
  • Avviamento dolce e protezione perdita
  • Spegnimento automatico se durante l'utilizzo dell'acqua non viene raggiunta la portata minima.
Configurabile a seconda delle esigenze
  • Telaio e/o involucro in acciaio inossidabile disponibili come opzione.
Molto agile
  • Pompa a pressione anticipata per temperature di alimentazione fino a 85 °C (standard 60 °C) e 80/160 bar di pressione
  • Telaio e involucro in acciaio inossidabile (acciaio verniciato a polvere come standard).
  • Dispositivi a 60 Hz (ad es. 380-480 V, 690 V/60 Hz) su richiesta.
È pronto all'uso rapidamente in qualsiasi momento
  • Con possibilità di montare altri accessori
  • Regolabile a seconda delle esigenze
  • può essere utilzzata da due persone contemporaneamente
  • Disponibile con la semplice pressione di un pulsante, senza tempi di attrezzaggio e trasporto di macchine mobili.
  • La pompa si attiva non appena si preme il grilletto della pistola. Tutte le postazioni di lavaggio sono approvvigionate adeguatamente.
  • Utilizzabile ovunque
Design robusto per condizioni di lavoro difficili
  • Per uso quotidiano
  • Per lavori pesanti
  • Maggiore durevolezza, meno manutenzione, meno costi. Ottimo per le industrie.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Portata (l/h) 700 / 2000
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 85
Accensione motore Soft start
Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 860 x 595 x 580

Dotazione

  • Astina di livello dell'olio
  • Vetrino di controllo olio
  • Motore a 4 poli a basso numero di giri
  • Motore raffreddato ad aria
  • Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica
  • Protezione contro il funzionamento a secco
  • Serbatoio di accumulo con valvola a galleggiante
  • Contaore
  • Servo Control
  • Pressostato
Aree di applicazione
  • Ideale per applicazioni di pulizia nell'industria alimentare
  • Agricoltura
  • Pulizia stabili
  • Pensata per edilizia, artigiani, imprese di pulizia ed autorità locali.
  • Lavaggio mezzi e attrezzi nei dettori automotive, industrial e agricoltura
  • Servizi di manutenzione degli edifici
  • Per la pulizia di contenitori/depositi nell'industria alimentare, cosmetica e chimica
Accessori