Impianti fissi ad alta pressione HDC Standard

L'idropulitrice stazionaria HDC Standard è un'unità ad alta pressione compatta e pronta all'uso con design modulare. E' composta da un gruppo pompa, un serbatoio e un armadio di controllo.

L'impianto di lavaggio stazionario ad alta pressione prevede molteplici funzioni di pulizia e diversi vantaggi, tra cui la possibilità di utilizzarlo in diversi ambienti con prestazioni di pulizia che soddisfano ogni esigenza. Praticità - si aziona attraverso la manopola, non è necessario impostarlo continuamente. Sicurezza - Può essere installato in ambienti sicuri, lontani dalle intemperie. Accensione automatica - le lance ad alta pressione vengono collegate alla macchina per l'attivazione.

Caratteristiche e vantaggi
Pompe ad albero a gomito con testate in ottone e materiali pregiati
  • Gli inettruttori di controllo azionano le pompe e le spengono a seconda della necessità senza tenere in considerazione la portata d'acqua.
  • Avviamento automatico della pompa ad ogni richiesta d'acqua, senza ulteriori interventi
  • Tempo di funzionamento costante di tutti i gruppi pompa grazie allo scambio automatico.
L'apparecchio può essere utilizzato da un massimo di otto persone contemporaneamente
  • Disponibile con la semplice pressione di un pulsante, senza tempi di attrezzaggio e trasporto di macchine mobili.
  • La pompa si attiva non appena si preme il grilletto della pistola. Tutte le postazioni di lavaggio sono approvvigionate adeguatamente.
  • Utilizzabile ovunque
Molto agile
  • Il volume d'acqua disponibile può essere utilizzato come e quando necessario.
  • Adatto anche per la pulizia all'interno di contenitori di medie e grandi dimensioni.
Con protezione contro la mancanza d'acqua e controllo della temperatura dei motori e dell'acqua
Elevata sicurezza
  • Il contatore delle ore di funzionamento e il display indicano quando è necessaria la manutenzione della pompa.
  • Avviamento dolce e protezione perdita
È pronto all'uso rapidamente in qualsiasi momento
  • I motori elettrici a 4 poli a bassa velocità con avviamento dolce garantiscono una lunga durata.
Telaio e/o involucro in acciaio inossidabile disponibile come opzione
  • Installazione permanente senza pericoli: Nessuna contaminazione o tubi sciolti
Pompa a pressione anticipata per temperature di alimentazione fino a 85 °C (standard 60 °C) e 80/160 bar di pressione
Pompa di controllo intelligente
  • Opzione telaio/cassa in acciaio inossidabile (acciaio verniciato a polvere di serie)
  • Dispositivi a 60 Hz (ad es. 380-480 V, 690 V/60 Hz) disponibili su richiesta.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Portata (l/h) 700 / 8000
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 85
Accensione motore Soft start
Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1150 x 750 x 1840

Dotazione

  • Astina di livello dell'olio
  • Vetrino di controllo olio
  • Motore a 4 poli a basso numero di giri
  • Motore raffreddato ad aria
  • Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica
  • Protezione contro il funzionamento a secco
  • Serbatoio di accumulo con valvola a galleggiante
  • Contaore
  • Servo Control
  • Pressostato
Aree di applicazione
  • Ideale per applicazioni di pulizia nell'industria alimentare
  • Agricoltura
  • Pulizia stabili
  • Pensata per edilizia, artigiani, imprese di pulizia ed autorità locali.
  • Pulizia di veicoli e macchine nel settore automobilistico, industriale e agricolo
  • Servizi di manutenzione degli edifici
  • Per la pulizia di contenitori/depositi nell'industria alimentare, cosmetica e chimica
Accessori