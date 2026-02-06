Impianti fissi ad alta pressione HDC Standard
L'idropulitrice stazionaria HDC Standard è un'unità ad alta pressione compatta e pronta all'uso con design modulare. E' composta da un gruppo pompa, un serbatoio e un armadio di controllo.
L'impianto di lavaggio stazionario ad alta pressione prevede molteplici funzioni di pulizia e diversi vantaggi, tra cui la possibilità di utilizzarlo in diversi ambienti con prestazioni di pulizia che soddisfano ogni esigenza. Praticità - si aziona attraverso la manopola, non è necessario impostarlo continuamente. Sicurezza - Può essere installato in ambienti sicuri, lontani dalle intemperie. Accensione automatica - le lance ad alta pressione vengono collegate alla macchina per l'attivazione.
Caratteristiche e vantaggi
Pompe ad albero a gomito con testate in ottone e materiali pregiati
- Gli inettruttori di controllo azionano le pompe e le spengono a seconda della necessità senza tenere in considerazione la portata d'acqua.
- Avviamento automatico della pompa ad ogni richiesta d'acqua, senza ulteriori interventi
- Tempo di funzionamento costante di tutti i gruppi pompa grazie allo scambio automatico.
L'apparecchio può essere utilizzato da un massimo di otto persone contemporaneamente
- Disponibile con la semplice pressione di un pulsante, senza tempi di attrezzaggio e trasporto di macchine mobili.
- La pompa si attiva non appena si preme il grilletto della pistola. Tutte le postazioni di lavaggio sono approvvigionate adeguatamente.
- Utilizzabile ovunque
Molto agile
- Il volume d'acqua disponibile può essere utilizzato come e quando necessario.
- Adatto anche per la pulizia all'interno di contenitori di medie e grandi dimensioni.
Con protezione contro la mancanza d'acqua e controllo della temperatura dei motori e dell'acqua
Elevata sicurezza
- Il contatore delle ore di funzionamento e il display indicano quando è necessaria la manutenzione della pompa.
- Avviamento dolce e protezione perdita
È pronto all'uso rapidamente in qualsiasi momento
- I motori elettrici a 4 poli a bassa velocità con avviamento dolce garantiscono una lunga durata.
Telaio e/o involucro in acciaio inossidabile disponibile come opzione
- Installazione permanente senza pericoli: Nessuna contaminazione o tubi sciolti
Pompa a pressione anticipata per temperature di alimentazione fino a 85 °C (standard 60 °C) e 80/160 bar di pressione
Pompa di controllo intelligente
- Opzione telaio/cassa in acciaio inossidabile (acciaio verniciato a polvere di serie)
- Dispositivi a 60 Hz (ad es. 380-480 V, 690 V/60 Hz) disponibili su richiesta.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Portata (l/h)
|700 / 8000
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 85
|Accensione motore
|Soft start
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Dotazione
- Astina di livello dell'olio
- Vetrino di controllo olio
- Motore a 4 poli a basso numero di giri
- Motore raffreddato ad aria
- Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Serbatoio di accumulo con valvola a galleggiante
- Contaore
- Servo Control
- Pressostato
Aree di applicazione
- Ideale per applicazioni di pulizia nell'industria alimentare
- Agricoltura
- Pulizia stabili
- Pensata per edilizia, artigiani, imprese di pulizia ed autorità locali.
- Pulizia di veicoli e macchine nel settore automobilistico, industriale e agricolo
- Servizi di manutenzione degli edifici
- Per la pulizia di contenitori/depositi nell'industria alimentare, cosmetica e chimica