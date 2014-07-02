Pre-filtro Better
Pre-filtro rimuovibile in acciaio inox Aumenta l'affidabilità operativa della pompa ad immersione e protegge il girante da bloccaggio
Il prefiltro rimovibile in acciaio inossidabile protegge la girante della pompa dal blocco da particelle di sporco grossolano e garantisce un funzionamento affidabile. Il prefiltro rimovibile in acciaio inossidabile è disponibile per le seguenti pompe sommerse: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 e SCP 16000.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro principale estraibile in acciaio
- Prefiltro rimovibile che può essere facilmente inserito nella pompa. Protegge la girante della pompa da blocchi derivanti da rami o particelle di sporco e aumenta l'affidabilità operativa.
Pre-filtro per pompe sommerse, grande
- Per Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 e SCP 16000
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|210 x 210 x 70
Aree di applicazione
- Fornisce protezione per la pompa sommersa da particelle di sporco grossolano.