Il prefiltro rimovibile in acciaio inossidabile protegge la girante della pompa dal blocco da particelle di sporco grossolano e garantisce un funzionamento affidabile. Il prefiltro rimovibile in acciaio inossidabile è disponibile per le seguenti pompe sommerse: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 e SCP 16000.