Pre-filtro per pompa grande
Pre-filtro grande per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)
Prefiltro per pompa per tutte le pompe standard da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico - ideale per pompe senza filtro integrato con una portata fino a 6.000 l / h. Il prefiltro protegge efficacemente le pompe da particelle di sporco grossolano o sabbia e aumenta la durata. Il filtro può essere rimosso per la pulizia. Larghezza della maglia del filtro fine 250µm (0,25 mm). Il prefiltro della pompa è adatto a tutte le suddette pompe con filettatura di raccordo da 1 "(33,3 mm).
Caratteristiche e vantaggi
Filtro removibile
- Il filtro può essere pulito sotto l'acqua corrente, per essere utilizzato molte volte.
Prefiltro della pompa, grande
- Per pompe con un flusso d'acqua fino a 6000 l / h
Prefiltro
- Per una protezione aggiuntiva della pompa da particelle di sporco grossolano e sabbia
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni
|Da 6.000 l/h - Dimensione della maglia di 125 micron (0,25mm)
|Dimensione della maglia (mm)
|0,25
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|122 x 189 x 314
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Fornisce protezione per la pompa sommersa da particelle di sporco grossolano.
RICAMBI Pre-filtro per pompa grande
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