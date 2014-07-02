Prefiltro per pompa per tutte le pompe standard da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico - ideale per pompe senza filtro integrato con una portata fino a 6.000 l / h. Il prefiltro protegge efficacemente le pompe da particelle di sporco grossolano o sabbia e aumenta la durata. Il filtro può essere rimosso per la pulizia. Larghezza della maglia del filtro fine 250µm (0,25 mm). Il prefiltro della pompa è adatto a tutte le suddette pompe con filettatura di raccordo da 1 "(33,3 mm).