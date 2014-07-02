Elettropompa Home & Garden BP 5 Home & Garden

L'elettropompa BP 5 Casa e Giardino Premium è durevole e dotata di un efficiente motore 4 stadi.

Sia per l'irrigazione costante del giardino che per il rifornimento di lavatrici o water: l'elettropompa BP 5 Casa e giardino è l'ideale per l'utilizzo di fonti idriche alternative per l'approvvigionamento idrico elaborato. La funzione start/stop automatica permette alla BP 5 di accendersi e spegnersi automaticamente. In caso di emergenza, la pompa si spegne automaticamente e si accende la spia di guasto. A parità di portata, la BP 5 Casa e giardino richiede meno potenza del motore di pompe a getto convenzionali - un risparmio energetico di circa il 30%. Altre caratteristiche di comfort sono l'interruttore a pedale integrato, 2 uscite per il funzionamento simultaneo di 2 dispositivi di connessione e i piedini in gomma fonoassorbenti. Kärcher offre anche a 5 anni di garanzia estesa.

Caratteristiche e vantaggi
Facile da usare in casa e in giardino
  • Rifornisce l'impianto idrico domestico e quello di irrigazione del giardino.
Sicura e durevole
  • Con pre-filtro, valvola di non ritorno e spegnimento automatico quando a secco
Modello multistage
  • Efficiente e silenziosa
Accensione/Spegnimento Automatici
  • Accensione e spegnimento automatici se necessario
Ottima aspirazione
  • La qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità
Errore nei controlli segnalato
  • Vengono indicati eventuali errori di pressione o aspirazione
Due uscite per l'acqua
  • Multi funzione, per esempio irrigare il giardino con un irrigatore e allo stesso tempo annaffiare i fiori con una pistola
adattatore collegamento flessibile a T
  • montaggio flessibile per allinerla al meglio con le tubature
Interruttore a pedale
  • Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Impugnatura ergonomica
  • Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1000
Portata, max. (l/h) < 6000
Altezza di erogazione (m) 48
Pressione (bar) max. 4,8
Altezza aspirazione (m) 8
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Attacco filettato G1
Cavo di alimentazione (m) 1,85
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 12,7
Peso con imballo (kg) 15,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Adattore G1 per elettropompe

Dotazione

  • Connessione ottimizzata
  • Interruttore a pedale
  • Funzione accensione spegnimento automatici
  • Prefiltro e valvola di non ritorno standard
  • Protezione contro il funzionamento a secco
  • Apertura riempimento grande
  • Maniglia di trasporto ergonomica
  • Portacavo
  • Errore nei controlli segnalato
  • Due uscite per l'acqua
  • Insonorizzata
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
  • Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.
