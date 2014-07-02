Elettropompa Home & Garden BP 5 Home & Garden
L'elettropompa BP 5 Casa e Giardino Premium è durevole e dotata di un efficiente motore 4 stadi.
Sia per l'irrigazione costante del giardino che per il rifornimento di lavatrici o water: l'elettropompa BP 5 Casa e giardino è l'ideale per l'utilizzo di fonti idriche alternative per l'approvvigionamento idrico elaborato. La funzione start/stop automatica permette alla BP 5 di accendersi e spegnersi automaticamente. In caso di emergenza, la pompa si spegne automaticamente e si accende la spia di guasto. A parità di portata, la BP 5 Casa e giardino richiede meno potenza del motore di pompe a getto convenzionali - un risparmio energetico di circa il 30%. Altre caratteristiche di comfort sono l'interruttore a pedale integrato, 2 uscite per il funzionamento simultaneo di 2 dispositivi di connessione e i piedini in gomma fonoassorbenti. Kärcher offre anche a 5 anni di garanzia estesa.
Caratteristiche e vantaggi
Facile da usare in casa e in giardino
- Rifornisce l'impianto idrico domestico e quello di irrigazione del giardino.
Sicura e durevole
- Con pre-filtro, valvola di non ritorno e spegnimento automatico quando a secco
Modello multistage
- Efficiente e silenziosa
Accensione/Spegnimento Automatici
- Accensione e spegnimento automatici se necessario
Ottima aspirazione
- La qualità della macchina permette di pescare l'acqua da 8m di profondità
Errore nei controlli segnalato
- Vengono indicati eventuali errori di pressione o aspirazione
Due uscite per l'acqua
- Multi funzione, per esempio irrigare il giardino con un irrigatore e allo stesso tempo annaffiare i fiori con una pistola
adattatore collegamento flessibile a T
- montaggio flessibile per allinerla al meglio con le tubature
Interruttore a pedale
- Facile da accendere e da spegnere - non sforza la schiena
Impugnatura ergonomica
- Facile da maneggiare e trasportare
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Portata, max. (l/h)
|< 6000
|Altezza di erogazione (m)
|48
|Pressione (bar)
|max. 4,8
|Altezza aspirazione (m)
|8
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Attacco filettato
|G1
|Cavo di alimentazione (m)
|1,85
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|12,7
|Peso con imballo (kg)
|15,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Adattore G1 per elettropompe
Dotazione
- Connessione ottimizzata
- Interruttore a pedale
- Funzione accensione spegnimento automatici
- Prefiltro e valvola di non ritorno standard
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Apertura riempimento grande
- Maniglia di trasporto ergonomica
- Portacavo
- Errore nei controlli segnalato
- Due uscite per l'acqua
- Insonorizzata
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
- Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.
Accessori
RICAMBI BP 5 Home & Garden
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.