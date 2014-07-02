Sia per l'irrigazione costante del giardino che per il rifornimento di lavatrici o water: l'elettropompa BP 5 Casa e giardino è l'ideale per l'utilizzo di fonti idriche alternative per l'approvvigionamento idrico elaborato. La funzione start/stop automatica permette alla BP 5 di accendersi e spegnersi automaticamente. In caso di emergenza, la pompa si spegne automaticamente e si accende la spia di guasto. A parità di portata, la BP 5 Casa e giardino richiede meno potenza del motore di pompe a getto convenzionali - un risparmio energetico di circa il 30%. Altre caratteristiche di comfort sono l'interruttore a pedale integrato, 2 uscite per il funzionamento simultaneo di 2 dispositivi di connessione e i piedini in gomma fonoassorbenti. Kärcher offre anche a 5 anni di garanzia estesa.